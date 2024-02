Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024/ Seconda metà del mese tutta in discesa per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: inizia un periodo di successo per l’Ariete, il Toro oggi ha una buona Luna

Ariete, se per ora non tutto va per il verso giusto, lo farà! Oggi c’è una Luna un po’ arcigna, però c’è chi ha avuto una bella vittoria e chi in questi giorni è più ottimista verso il futuro. Come ha ribadito più volte l’Oroscopo di Paolo Fox, febbraio è divisibile in due: la prima parte faticosa, la seconda di successo. Chi è invischiato in qualche criticità potrebbe liberarsene, anche se è sempre bene tenere l’economia sotto controllo. Da oggi, è anche importante verificare alcuni accordi. In amore si recupera!

Toro, la Luna è favorevole e aiuterà a vederci chiaro. È importante equilibrare le parole, perché nella prima parte di febbraio hai mantenuto la calma, mentre adesso sarai scatenato! Tutti coloro che, per non agitare troppo le acque, adesso potrebbero andare su tutte le furie, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. La sfida parte da oggi, con Marte nella sua nuova posizione che indica il bisogno di capire meglio il da farsi, soprattutto se devi difenderti da attacchi. Non sono comunque mancati i successi: i liberi professionisti sono pronti per nuove avventure per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle favoriscono i Gemelli single, il Cancro può recuperare tutto

Gemelli, se non hai ricevuto la risposta che ti aspettavi, non te la prendere! Per i creativi come te, questo momento potrebbe essere fruttuoso. Tra poco avrai tanti pianeti a tuo favore che ti permetteranno di riscoprire una certa serenità, soprattutto se hai avuto problemi in amore. Il cielo di fine mese premierà i single, quelli che amano le avventure: non aver paura di sbagliare e rimettiti in gioco, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, supera le emozioni di giornata e guarda oltre: da qui in poi è possibile vedere tutto rosa, non solo la fine di questo mese, ma anche i prossimi. Il recupero è iniziato: il weekend potrà, per esempio, essere dedicato a rinvigorire un amore o a scoprire una persona nuova. Ci sarà anche una ripresa psicofisica, dopo una prima parte del mese non proprio leggera, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

