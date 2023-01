Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ai più superstiziosi, la data di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, provoca qualche timore. Chissà cosa ne pensa l’Oroscopo di Paolo Fox che, con il consueto appuntamento su Radio LatteMiele, ci anticipa l’andamento dei segni zodiacali: sarà comunque un venerdì fortunato per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: Ariete lotte vincenti, Toro qualche opposizione in amore

Ariete, preparatevi per questo periodo di grandi lotte, ma anche di grandi vittorie, perché Giove è ancora nel segno ed è molto probabile che tanti abbiano dei bei progetti da mettere in cantiere, entro gli inizi di maggio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La vita sentimentale invece avrebbe bisogno di uno scossone, soprattutto per coloro che hanno rinunciato a una storia e adesso vogliono tentare nuovi orizzonti. Questa giornata porta, nella mente di molti Ariete, la voglia di fare, anche di sfidare il destino. Peccato per quella Luna opposta che può creare qualche piccolo disagio fisico.

Toro, i nativi del segno sono molto interessati alle questioni pratiche e lavorative, mentre l’amore fa un passo indietro. Chi ha una storia conflittuale, in questi giorni, non deve spingersi troppo oltre, soprattutto se domenica 8 e lunedì 9 ci sono stati dei problemi. Siccome gli inizi di questa settimana sono stati un po’ pesanti, sarebbe il caso di non tornare a discutere, in particolare domenica 15, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Chiaro che se c’è un ex che crea problemi, ci vorrà solo un po’ più di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli ancora arrabbiato, Cancro alle prese con l’opposizione di Mercurio

Gemelli, mettere a posto i conti è importante. Ora l’Oroscopo di Paolo Fox vede un cielo molto interessante, perché abbiamo Marte in aspetto buono e Venere in aspetto intrigante. In realtà, è il passato a non essere molto positivo: sai che alcune situazioni sono state un po’ pesanti da sopportare (hai chiuso il 2022 in maniera un po’ amareggiata) e quindi, anche se adesso ci sono delle buone stelle, sei sempre un po’ riflessivo e forse anche arrabbiato, perché un progetto che doveva nascere o un programma che doveva essere recuperato è stato rimandato.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di sfidare il destino, ma non al punto di farti del male da solo. In questi giorni, se pensi a come si è comportata una persona con te oppure a un affare che è sfumato, potresti rimanerci male: è l’effetto di un’opposizione di Mercurio che però terminerà sabato 11 febbraio e potrai contare su un periodo migliore. L’amore è neutrale e forse sei tu in attesa di qualche risposta. Attenzione a non impelagarti in storie troppo complicate.











