Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2023/ Piccolo stop per il Cancro, mentre l’Ariete è a mille

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, mette in luce tutte le attività dei nuovi transiti planetari del mese: Marte e Venere in Leone, Giove in Toro e Mercurio in Gemelli che influenzano in modo diverso i segni zodiacali. Vediamo cosa accade ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Venere e Marte caricano a molla l’Ariete, il Toro vive giornate un po’ complesse

Ariete, Venere e Marte in un segno di fuoco: tu ti senti volitivo, forte e col desiderio di dare spazio a grandi progetti. Questo è molto positivo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che “il troppo stroppia”, ovvero se si fanno delle cose sbagliate, non si può pretendere che anche se l’oroscopo è buono non arrivi una piccola punizione. Ecco perché, in questo momento, è importante sottolineare che le regole vanno rispettate e non tutto è consentito. Nelle relazioni d’amore, anche qui Venere e Marte sono splendidi: attenzione se ci sono due storie, perché in quel caso potrebbe nascere un problema. Chi è innamorato, ha in mente, entro il 2023, di fare un passo importante.

Toro, sono giornate pesanti, l’Oroscopo di Paolo Fox l’aveva già detto e lo ribadisce oggi. Questo non esclude la possibilità che tu vada avanti, nel senso che Giove, essendo nel segno, protegge, però bisogna affrontare problemi di casa, di soldi, di proprietà e di lasciti, in qualche caso. Nei rapporti con le persone che hai attorno, ci vuole un minimo di prudenza. Sono le relazioni interpersonali, anche amorose, che vanno, in qualche modo giustificate ed equilibrate: nulla di così importante, perché poi tutto si sistema, ma questo stress potrebbe anche essere legato semplicemente a una grande stanchezza, dovuta al fatto che, negli ultimi mesi, ti sei dato tanto da fare.

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio aiuta i Gemelli a smascherare qualche truffaldino, il Cancro è segno top della settimana ma oggi è fiacco

Gemelli, cresce la necessità di fare chiarezza nelle situazioni che hanno comportato delle ambiguità. La suscettibilità andrebbe però controllata, perché potresti innervosirti per qualcosa che non va bene. Tuttavia Mercurio nel segno ti permette di smascherare qualche bugiardo, ma fai attenzione anche tu a non dire piccole bugie di comodo o a parlare troppo: ci sono delle persone che non vedono l’ora di creare polemiche, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Il nuovo transito di Venere regala facilità nelle storie d’amore e chi ha avuto un partner che è stato male ora potrà essere più sereno.

Cancro, ci sono giornate che, se sfruttate al meglio, possono dare qualcosa di più e altre invece in cui si batte la fiacca: oggi ti vedo un po’ spiazzato. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova leader di questa settimana! Perché un conto è la settimana nel complesso e un conto è il giorno. Il Cancro, tra giovedì, venerdì, sabato e domenica, avrà molto di più: l’inizio è stentato, ma nel complesso, quattro giorni su sette a favore sono ottimi. Gli amori, gli incontri e le responsabilità possono ripartire.











