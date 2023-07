Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023/ La Bilancia è presa dai piaceri, lo Scorpione si affidi all’amore

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è amato, la Vergine ha Marte e Giove alleati

Leone, questo cielo si tinge di passione! Con Mercurio e Venere nel segno ti amano in molti: forse perché hai un ruolo importante o forse perché hai anche intorno degli opportunisti, ovvero gente che prima non ti filava e adesso invece pende dalle tue labbra, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Agisci di conseguenza e scegli! Se sei entrato in questo periodo con la giusta carica, non solo puoi ottenere molto, ma addirittura puoi riuscire a risolvere un problema del passato. Gli accordi sono importanti, ma Giove dissonante parla di incarichi di rilievo a fronte di grande stanchezza e grandi responsabilità.

Vergine, oggi puoi contare su Marte e Giove in buon aspetto. Se devi risolvere un problema, sarebbe il caso di parlare entro la fine di luglio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai le idee chiare e il paragone con come stavi a marzo lo dimostra: alcune nebbie si sono diradate e sei come rigenerato. È vero che ogni giorno ce n’è una, con Saturno opposto, però non hai più dubbi su quello che andrai a fare in autunno, mentre ci sono stati momenti in cui volevi buttare tutto all’aria. A creare qualche problema semmai sono gli impegni: troppi! In questo fine settimana, se puoi, dovresti cercare di staccare la spina.

Bilancia, c’è una bella Luna e una buona posizione di Venere insieme a Mercurio: goditi la vita! Tu sai che il piacere è al centro dei tuoi desideri: il dovere conta per te, ma Venere, il pianeta che ti governa, parla di bellezza estetica e chissà quanti Bilancia, che non si vedono bene allo specchio, hanno già pensato o stanno pensando di modificare qualcosa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo diventa più intriganti per i sentimenti: chiaramente chi ha avuto una problematica importante o si è separato dovrà voltare pagina. Molto intriganti gli incontri di queste ore.

Scorpione, è un momento un po’ faticoso, perché delle volte ti sembra di non avere una meta fissa. Se poi hai dei contratti in scadenza, questioni di affitti o accordi, tutto va un po’ a rallentatore. Questo cielo è pronto a far ritornare l’entusiasmo in vista di domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: nei prossimi tre o quattro giorni sarebbe ottimo ridare giusto spazio all’amore. Tante sono le sensazioni che avevi dimenticato, per pensare solo al lavoro e al denaro.











