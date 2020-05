Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2020/ Vergine, Bilancia, Toro e Leone

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per la Vergine di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele di oggi, 13 maggio 2020, ci porta a una Vergine troppo lontana dai sentimenti, ma non sempre mancano, probabile che ci siano questioni per il lavoro da sbrigare. Resta un oroscopo importante ma si vorrebbe fare di più.

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

La Bilancia deve contare su queste ore, mercoledì e giovedì si deve lasciare un po’ più libero il proprio cuore e la creatività. Se si spegne la creatività si spegne anche la speranza. Non è un oroscopo facile per il lavoro. Giove dissonante invita a rivedere le collaborazioni, forse anche in questi giorni se serve un rimborso ci si fa avanti. Con la fine del mese ancora di più.

Oroscopo del Toro secondo le previsioni di Paolo Fox

Con l’oroscopo di Paolo Fox ecco il Toro che vorrebbe ritornare a essere sereno, in questo aiuta una vita lavorativa di tipo piacevole. Si è equilibrati e garbati ma quando perdete le staffe è difficile andare contro. Si è forti ma come tutti serve relax. Gli eventi che hanno bisogno anche di sostegno finanziario con Saturno dissonante devono essere curati.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Leone

Il Leone non si deve fare arrabbiare, mercoledì e giovedì ci sono giornate che invitano alla cautela, anche nelle relazioni con gli altri. Amore più protetto ma il lavoro no. Il periodo è interessante per programmare un’estate di rilievo.



