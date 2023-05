Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

È arrivato il weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci dà le indicazioni per questo fine settimana con le previsioni per oggi, sabato 13 maggio 2023. Sole sempre in Toro e Luna in Pesci, con Giove in arrivo la prossima settimana, sempre nel segno del Toro. Di seguito, Ariete, Toro Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, 12 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone...

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deluso da qualcuno, il Toro può avere qualcosa in più

Ariete, momento pesante o di riflessione: piccoli fastidi o preoccupazioni che sono inevitabili per chi si impegna molto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, in quanto investe molto, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Se una persona ti ha deluso, reagisci e vai avanti. È il momento di fare delle richieste, anche perché alla fine riuscirai a ottenere quello che desideri. Giove, tra un paio di giorni, non sarà più nel tuo segno, ma inizia ad occuparsi delle vicende economiche: ecco perché alcuni Ariete, anche provati da spese e altre questioni, dovranno essere più cauti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Toro, ecco un cielo importante: Sole, Mercurio, Giove tutti favorevoli! Non c’è un’ombra, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel corso degli ultimi tempi, sono cambiate alcune alleanze, potrebbero esserci state occasioni da cogliere al volo: tutto è riposto nelle tue mani, anche perché i risultati non li decidono le stelle, quelli riguardano la nostra volontà e la nostra preparazione. Quando abbiamo un buon cielo, e dal 16 avrai anche Giove nel segno, qualcosa in più possiamo avere, per metterci in mostra.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli non devono mentire, il Cancro deve sfruttare questo oroscopo finalmente positivo

Gemelli, c’è qualche piccolo fastidio per quanto riguarda il lavoro: il fatto di aver ricevuto una conferma, di iniziare un nuovo progetto, non significa avere in tasca la soluzione o il successo. Ecco perché saranno molto importanti le scelte che farai, da qui a tre mesi. Chi dice piccole bugie, per paura di affrontare la realtà, deve cambiare, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox, anche e soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Cancro, questa ondata di opportunità, che dal 16 sarà più costruttiva, questo ritorno in scena, se sei rimasto fermo da troppo tempo, può spingerti a essere più ottimista. Non perdere l’occasione di metterti in gioco! C’è una grande carica e che tu, soprattutto da adesso, sai organizzarti sempre al meglio, devi prevedere anche un piccolo margine di imprevisto economico. Dal punto di vista sentimentale, sappi che questa Venere regala grandi passioni e i sentimenti possono diventare qualcosa di più: sarebbe davvero un peccato sprecare queste ottime stelle, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox!

© RIPRODUZIONE RISERVATA