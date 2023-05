Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

È arrivato il weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci dà le indicazioni per questo fine settimana con le previsioni per oggi, sabato 13 maggio 2023. Sole sempre in Toro e Luna in Pesci, con Giove in arrivo la prossima settimana, sempre nel segno del Toro. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha finito la pazienza, la Vergine avrà una situazione particolare

Leone, è molto importante adesso contare fino a dieci! Perché la tua pazienza è quasi esaurita, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox: ancora forse non sai se accettare o no un rinnovo di accordo, ma questo è un periodo utile per mettere a posto qualche sospeso. Dal punto di vista sentimentale, Venere è nel tuo segno da giugno e garantisce per molti mesi grandi emozioni. Quello che bisogna tenere sotto controllo è l’aspetto economico, ma anche sul lavoro, cercare di capire se accettare un incarico che magari comporta un po’ di tensioni, come il fatto di avere a che fare con delle persone che non tolleri, sia importante a livello economico, perché altrimenti si rischia di rimanere a bocca asciutta. Comunque, soluzioni dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, in questi giorni devi farti due conti, ma soprattutto superare quest’ostacolo di Saturno contro, che però verrà lenito, tra qualche ora, da un Giove ottimo. Quindi, cambio di rotta e nessuna paura, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox! Sicuramente saranno delle situazioni strane quelle che vivrai, perché non tutto sarà dovuto e voluto da te, ma con ogni probabilità dovrai accettare le trasformazioni in corso, Adattarti alle situazioni non sarà così difficile, ma potrebbe costare un po’ di nervosismo: vale anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia a breve non avrà più Giove contrario, lo Scorpione non deve cedere alla competizione

Bilancia, si arriva alla meta più facilmente, visto che Giove a breve non sarà più contrario, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Senso di ribellione nei confronti del destino: è stato proprio il destino che ti ha un po’ messo in un angolo, in una situazione di blocco che potrebbe aver persino riguardato la forma fisica. Quindi problemi di tipo personale vanno non solo prevenuti, ma anche combattuti. I sentimenti, ancora sono opachi: evidentemente anche le storie più belle hanno avuto a che fare con qualche contrattempo piovuto dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox, 12 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone...

Scorpione, forse c’è qualche piccolo fastidio da superare e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la competizione non deve prendere il sopravvento nei rapporti: questo vale anche per le questioni d’amore. Siccome questo mese è importante e abbiamo una bellissima Venere in trigono, non bisogna sprecarlo in recriminazioni e tensioni che possono fare male. Abbiamo quindi Saturno e Venere in buon aspetto e questo può rappresentare una grande emozione. Chi ha un lavoro artistico, potrebbe avere un ottimo incarico, Naturalmente dobbiamo fare i conti anche con Giove, che dal 16 inizia un transito particolare, e quindi è molto probabile che ci sia anche ogni tanto un senso di disagio e la paura di non farcela, ma piano piano bisogna ritrovare sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA