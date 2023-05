Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

È arrivato il weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci dà le indicazioni per questo fine settimana con le previsioni per oggi, sabato 13 maggio 2023. Sole sempre in Toro e Luna in Pesci, con Giove in arrivo la prossima settimana, sempre nel segno del Toro. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario potrebbe avere un “amore straniero”, il Capricorno vive un momento importantissimo

Sagittario, le stelle di questo fine settimana aiutano, ma tu devi anche aiutare te stesso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché da qualche tempo non è che non ti stia bene nulla, ma hai una certa tendenza a stancarti di tutto. Questo potrebbe dipendere anche dal fatto che frequenti delle persone un po’ monotone. Dovresti sempre cercare un po’ di spazio per te, per un piccolo viaggio. Il tuo segno ama i contatti, anche con altre città, e chissà che questa Venere, soprattutto tra giugno e ottobre, se il tuo cuore è solo da tempo, non porti un grande “amore straniero” e c’è anche da dire che chi è in coppia ed è insoddisfatto, si guarderà attorno.

Capricorno, questo è un cielo importante già annunciato, con Giove che non sarà più contrario dal 16, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. La cosa utile adesso è non solo una ritrovata grande capacità di azione, ma seguire con attenzione tutti gli sviluppi del periodo, perché soprattutto dal punto di vista lavorativo è un cielo importante. Non importa arrivare primi, ma sapere che ci sono tante persone che ti vogliono bene e tu sei un faro nella nebbia, perché cambi difficilmente idea, sei una persona attendibile e quindi gli altri ti credono. Per quanto riguarda l’amore, non è che ci siano incomprensioni, ma se la tua testa è completamente occupata da pensieri che riguardano il lavoro, il resto va in secondo piano. Le coppie che si vogliono bene e che hanno deciso, entro l’estate, di unirsi e andare a vivere insieme, avranno dei ritardi, ma non un blocco totale.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario in amore vuol essere libero, i Pesci dicono quello che pensano

Acquario, ecco l’innovatore dello zodiaco! Quando un Acquario riceve un compito, lo svolge al meglio, ma spera sempre in un’innovazione, in quanto lui introduce una novità. Il fatto che ultimamente ti sei ritrovato con delle persone che queste novità non le tollerano potrebbe averti innervosito. Questo è però un periodo che inizia a dare delle risposte e semmai, dal punto di vista economico, bisognerà essere un po’ cauti, perché le spese sono tante, per la famiglia e altre situazioni. Non sottovalutare l’amore, in questo momento, perché le amicizie amorose sono importanti. Non che matrimonio e convivenze debbano essere messe a lato, ma l’Acquario adesso cerca un po’ di libertà e soprattutto evita rapporti troppo morbosi e passionali, in cui la gelosia prende il sopravvento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, un periodo importante perché, da marzo, stai dicendo quello che pensi, tanto che alcune persone non ti riconoscono più. In effetti, sei solitamente una persona abbastanza tollerante: spesso giustifichi gli altri, dai loro una chance in più, però il tempo è passato e chi non è dalla tua parte ora è contro di te. È probabile anche che tu voglia uscir fuori da una situazione che non ti piace, se per esempio attorno a te è cambiato gruppo, se tutte le cose che stai facendo, sia in amore sia sul lavoro, portano in altre direzioni: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, conviene seguire i nuovi percorsi. Parla di contratti e accordi da stipulare entro l’autunno.











