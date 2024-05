Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2024/ Cambiamenti drastici in arrivo: chi ne riceverà gli effetti?

La Luna in Leone di oggi renderà migliore la seconda parte della giornata per il Capricorno e la prima per i Pesci. L’Acquario invece vive una situazione tesa perché il pallido astro è opposto, mentre il Sagittario cammina sulle uova con le relazioni.

Bilancia, è un cielo di cambiamenti che ti lascia libero da un recente passato complesso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia vorrebbe stare sempre tranquilla, solo che spesso ci sono persone che ti mettono in agitazione. Attenzione con Scorpione, Leone, Ariete e Sagittario che sono segni vivaci ma per te troppo autoritari. Ci sono alcune faccende finanziarie o legali da sistemare.

Scorpione, puoi davvero sperare in un futuro migliore, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché dalla fine di questo mese non avrai più molte opposizioni planetarie. Gli ultimi venti giorni sono stati difficili e, in taluni casi, per coloro che hanno affari di un certo rilievo ci sono state consultazioni con professionisti per sistemare le finanze. Venere sarà favorevole tra pochi giorni: la fine di maggio dichiarerà giustizia nei sentimenti oppure favorirà le nuove relazioni.

Il Sagittario arriverà a una rottura, il Capricorno dirà quello che pensa. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, questo è un momento in cui devi stare attento alle relazioni con gli altri. La fine di maggio porterà un cambiamento improvviso nella tua vita: se ci sono rapporti di lavoro o d’amore non molto solidi, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che tra la fine di maggio e i primi di giugno qualcosa si spezzerà. Le stelle invece incoraggeranno le relazioni di coppia di lungo corso, ma è importante capire se sono ancora valide.

Capricorno, la tua tolleranza viene messa a dura prova perché ora dirai come la pensi. Oggi è una giornata migliore rispetto al weekend, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché sabato e domenica la Luna è stata in opposizione ed è possibile che ci siano stati dei qui pro quo. Dal pomeriggio in poi sarai più forte rispetto al mattino. Incontri favoriti.

Acquario, la Luna è opposta oggi e le possibilità sono due: se hai un rapporto difficile e non ne puoi più dirai tutto quello che pensi, rischiando la rottura, oppure se ci tieni, ma sei un po’ stressato, aspetta, prima di sfogarti, gli ultimi sette giorni di maggio, perché la mente sarà più pulita. È un momento un po’ teso e stai cercando un espediente che ti faccia sentire meglio o qualcuno che ti consenta di distrarti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, la prima parte di questo lunedì è meglio della seconda e, da mercoledì, Mercurio inizierà un percorso che ti proteggerà. La seconda metà del 2024 sarà molto importante, ma anche faticosa e qui l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce a coloro che stanno iniziando una nuova attività che però non è del tutto nuova. Saturno ti ha riproposto delle situazioni del passato, riportando in auge certe collaborazioni. Recentemente ti sei sentito ferito da un’amicizia o da un amore e adesso si può recuperare. Oggi si recupera anche fisicamente.

