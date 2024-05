Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2024/ Un nuovo cielo per i Gemelli e il Leone aspetti a ruggire

La settimana si apre con la Luna in Leone che dona più energia a questo segno, un po’ vessato nella prima parte del mese. Da mercoledì Mercurio entrerà in Toro e sarà solo il preludio di una serie di nuovi transiti che si intensificheranno dal 20 in poi. È un cielo di recupero per Cancro e Vergine.

Ariete, un impegno nuovo all’orizzonte che le stelle ti consigliano di intraprendere, ma riflettici pure. Qualcuno, in questi giorni, potrebbe darti un’occasione e non è detto che non sia una persona che fino a poco tempo fa non sopportavi oppure qualcuno molto differente da te, magari della Bilancia o del Capricorno. Vivi con coraggio i sentimenti e, in particolare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox potrebbe essere qualcuno del Cancro a regalarti emozioni speciali.

Toro, arriverai a un redde rationem di tutte le relazioni disfunzionali: d’amore, ma anche lavorative, specifica l’Oroscopo di Paolo Fox. Recentemente ci sono state persone che non ti hanno sostenuto e non hanno fatto ciò che dovevano, mettendoti in imbarazzo. Tuttavia, dato che Giove è ancora nel tuo segno a illuminare la tua vita, potrai verificare chi vale e chi no. L’amore è in crescita: chi non ti vuole più non ti merita e devi andare oltre. Se c’è già una bella relazione, questa verrà potenziata.

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che dal 20 arriverà il Sole, dal 23 Venere e poi ancora Giove: è in partenza una nuova stagione della tua vita! Saturno potrebbe suggerirti anche qualche taglio e dirti che non potrai fare tutto come in passato e le cose sono già cambiate o sono in trasformazione. Saranno particolarmente d’accordo tutti coloro che hanno avuto una delusione d’amore o che ora sono circondati da persone nuove. Anche il destino potrebbe averti giocato un brutto tiro facendoti perdere qualcuno di importante: ecco perché bisogna trovare nuovi riferimenti e una persona appena conosciuta potrebbe essere illuminante per te. Cerca di recuperare serenità dal punto di vista fisico.

Cancro, il cielo è già in una fase di recupero, ma l’Oroscopo di Paolo Fox si spinge più in là con le previsioni: dal 2025 avrai Giove nel segno che ti darà molte soddisfazioni! Ora liberarti di zavorre inutili e alimentare una buona progettualità è importante e necessario. Vedrai che sarai premiato per il tuo impegno.

Leone, la Luna oggi è nel segno e avrai della forza in più, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di attendere dopo il 23 per agire. Le prime tre settimane di questo mese sono state molto stressanti e anche fisicamente non sei molto attivo. Rilassati in questa settimana!

Vergine, si recupera e da questo mercoledì Mercurio comincerà un bel transito che coadiuverà la tua mente nel coordinare le storie del passato con quelle del presente. I single non si diano per vinti, perché anche se è finito un amore, si può ripartire, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











