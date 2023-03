Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Settimana importante, con Venere che giovedì farà il suo ingresso nel segno del Toro. Vediamo però come inizia, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 marzo 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, registriamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: molta passione per l’Ariete, il Toro si prepara ad accogliere il pianeta che lo governa

Ariete, sentimenti in prima linea che non sono necessariamente legati alla coppia, ma anche alla passione che puoi instillare in un lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che in futuro ci sia davvero tanto da fare! Se vivi un rapporto in maniera intensa, se un’amicizia sta diventando qualcosa di più, non essere diffidente. Per fortuna, di solito, tu sei il primo a muoversi e anzi, a volte affronti le cose con grande veemenza e inoltre non sopporti le situazioni ambigue e detesti chi si mostra sfuggente o contraddittorio: adesso pretenderai chiarimenti.

Toro, molti si stanno preparando per una nuova fase. Hanno dell’agitazione addosso i nativi del segno che, recentemente, sono stati in conflitto a livello sentimentale. Sei tu che fai il bello e cattivo tempo, un po’ perché hai delle forti responsabilità (poi sei nato nella categoria “terra” e ti piace costruire) e un po’ perché a volte hai un po’ paura dell’abbandono e questo è il motivo per cui i Toro hanno bisogno di attenzioni. Quando sentono una persona sfuggire o poco chiara, si spaventano o iniziano a rimproverare. Venere inizia un bel transito da giovedì, vogliamo sfruttarlo, incita l’Oroscopo di Paolo Fox? Speriamo che tu abbia tanta voglia di rimetterti in gioco: sei molto passionale!

Oroscopo Paolo Fox: Saturno crea qualche fastidio ai Gemelli, il Cancro invece beneficia del transito nuovo del pianeta

Gemelli, se preoccupa l’aspetto del lavoro, è solo perché bisogna mettere a posto alcune questioni contrattuali o legali. Questi nuovi influssi mettono l’accento sulla professione indipendente: l’Oroscopo di Paolo Fox si augura quindi che ci siano delle proposte da fare o che qualcuno ti faccia una bella richiesta. Il presente ti affascina, perché è facile da seguire, mentre è meno comprensibile il passato, verso il quale i Gemelli hanno spesso un atteggiamento di chiusura: tutto quello che non è andato bene lo dimenticano e non c’è più. In realtà, se qualche soluzione non è stata trovata, potrebbe, con Saturno dissonante, ripresentarsi ancora una volta un fastidio.

Cancro, un vantaggio in più: Saturno ha iniziato un transito importante. A volte, tu ami sentirti protagonista proprio grazie alle tue stranezze e il modo migliore per vivere un sentimento è proprio quello di avere a che fare con una persona che un po’ ti fa soffrire: c’è un po’ questa vena di masochismo che ogni tanto i Cancro rivelano nei legami sentimentali. Non esageriamo però, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! Conferme in arrivo, L’amore viene protetto, a livello astrologico, prima delle questioni di lavoro e speriamo che chi ha avuto una piccola crisi possa recuperare.

