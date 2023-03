Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Settimana importante, con Venere che giovedì farà il suo ingresso nel segno del Toro. Vediamo però come inizia, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 marzo 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, registriamo le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere più tranquillo in amore, la Vergine è in pausa riflessiva

Leone, un po’ affaticati, forse perché vogliono essere sempre i primi e questa settimana parte con delle piccole incertezze. L’importante è non buttarsi subito nei sogni: lasciate che alcune avventure vivano per quello che è possibile. In questo caso, l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto all’amore: se ci sono delle nuove storie, non bisogna spegnerle con un desiderio di razionalità, con una gelosia esagerata che potrebbe creare degli influssi contrastanti. L’amore ha bisogno di tranquillità, altrimenti dopo il 16 si batterà la fiacca.

Vergine, piccolo fermo solo di riflessione, anche perché la Vergine non si ferma mai, anche quando apparentemente non si muove e sembra sopraffatta dall’apatia, in realtà sta pensando. Pensa sempre, mattino, pomeriggio e anche la notte! A come deve sfruttare nuove iniziative, Tra l’altro, avremo nella seconda parte di quest’anno, un cielo ottimo per chi vuole sposarsi, convivere e anche mettere in chiaro una storia. Persino chi pensava di non innamorarsi, potrebbe cedere a Venere, che sarà ancora più bella dal 16 di questo mese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia possono smascherare qualcuno, lo Scorpione ha un Saturno amico

Bilancia, l’agitazione c’è. È un oroscopo che non ti permette di vedere le cose al meglio e, nella migliore delle ipotesi, non ci sono state delle novità eclatanti. Diceva Byron che “una bugia è una verità in maschera”: tutti quelli che vogliono mascherare una situazione particolare, ma soprattutto una persona che si è mostrata ipocrita, dovranno darsi da fare, in questi giorni. Forse è questo il motivo per cui hai dato in escandescenze e ti sei esposto troppo: per un motivo giusto, sei andato un po’ oltre, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Nervosismo e poca disponibilità rischiano di creare continue tensioni.

Scorpione, settimana importante: Saturno protegge ed è un bel pianeta, quando lo abbiamo amico. Possono esserci delle perplessità, delle novità e persino delle chiusure, ma avendo questo pianeta che ci aiuta, saremo noi a scegliere cosa fare. Quindi, è molto probabile che anche se in questi giorni vuoi fare una revisione di tutti i tuoi rapporti, tu non abbia nulla da temere, perché è proprio quello che desideri: ogni scelta che fai in questo momento è importante, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.











