Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Settimana importante, con Venere che giovedì farà il suo ingresso nel segno del Toro. Vediamo però come inizia, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 marzo 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, registriamo le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si merita una vacanza, il Capricorno non vive un momento leggero

Sagittario, non è un mese facile per chi vorrebbe che il tempo si fermasse o addirittura tornasse indietro. È un po’ strano che il Sagittario non pensi al futuro, però di recente può essere capitato qualcosa che ti ha spiazzato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ansia e grande emotività non sono buone consigliere in amore, anche se tu vuoi solo avere una certezza in più. Chi ha perso un riferimento può guardare al futuro con interesse, ma il Sagittario in genere desidera essere libero, non vincolato. Chissà che non ci sia anche un bel progetto per una bella vacanza da fare, a breve.

Capricorno, non che le ultime due settimane siano state impossibili, però non ti sei nemmeno sentito tanto leggero. Nei sentimenti d’amore, c’è sempre qualcosa di singolare, qualcosa che non permette, a volte, di risolvere le contraddizioni che sono insite in un rapporto. Dal 16, Venere torna attiva, evidenzia l’Oroscopo di Paolo Fox: le coppie che hanno vissuto una piccola sensazione di lontananza potranno invece sentirsi più libere e leggere e chi ha chiuso una storia guarderà oltre. Tante cose possono di nuovo essere vissute con lo slancio che desideri! Novità sul lavoro: sai che ci saranno dei premi, se non sono già arrivati.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve vivere sulle nuvole, i Pesci hanno un bellissimo cielo

Acquario, settimana faticosa. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che le grandi idee che hai in mente siano realizzabili, perché uno dei problemi dell’Acquario è proprio quello di volare alto, con la fantasia, e poi di non avere un buon riscontro nella realtà. Bisogna cercare la felicità in questa vita e forse il vero senso di questo cielo è quello di abbandonare qualsiasi tipo di retaggio, di prevenzione e obbligo e lasciarsi andare a qualcosa di bello. Malgrado momenti di smarrimento che potrebbero arrivare, è impostata una revisione dei conti che ti porterà lontano.

Pesci, Venere favorevole, Saturno nel segno, Giove da maggio amico: qui ci sono stelle potenti, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. I Pesci, estremamente emotivi, vivono sempre delle sensazioni strane: a volte vi sembra di avere tutto e il giorno dopo nulla. Potrebbe essere importante stabilire un buon equilibrio in amore: chi ha già una storia la potenzi, chi non ha una storia la cerchi, perché, inutile girarci attorno, questo è un segno zodiacale che ha bisogno di essere amato. Vanno bene amici e conoscenti, ma poi ha bisogno della passionalità. Questi transiti avranno l’effetto di spingerti tra le braccia di un’avventura incredibile, forse anche un po’ complicata, per la tua natura così diretta e spontanea.

