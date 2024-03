Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2024/ Il Toro può rimediare con Venere, amore al top per il Cancro

Oroscopo di Paolo Fox: verso un aprile al top per l’Ariete, il Toro ha una bella Venere

Ariete, si ritrova un po’ di tranquillità, sempre secondo i tuoi parametri, perché sei una persona sempre piena di iniziative. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che aprile sarà un mese importante: Mercurio, Sole e, dal 5, anche Venere nel segno. Da qui a metà aprile potrai mettere in atto un progetto o comprendere meglio la direzione del tuo cuore: nel campo sentimentale c’è un po’ di confusione.

Toro, Giove ti chiede di mettere in chiaro tutto ciò che non funziona tra marzo, aprile e maggio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il pianeta, anche sollecita l’ottimismo, sempre! Oggi hai la Luna nel segno e giovedì e venerdì avrai la possibilità di ritrovare il gusto dell’amore, ma anche eventualmente per chiudere una relazione. Marzo è iniziato con Venere opposta e, in particolare, i giorni 1, 2 , ma anche 7 e 8 sono stati caratterizzati da dispute: ora non lo è più chi ritiene di aver ecceduto, potrà rimediare!

Oroscopo di Paolo Fox: sentimenti sotto la lente per i Gemelli, il Cancro non sia timido in amore

Gemelli, invece di pensare di cambiare relazione, forse sarebbe meglio pensare all’atteggiamento in amore. È anche vero che alcuni rapporti si sono mostrati sfibrati, recentemente, soprattutto con alcuni segni, come Scorpione, Toro o Leone. La seconda parte dell’anno non consentirà ritardi! Da questo momento in poi, l’Oroscopo di Paolo Fox chiede di essere attenti nei sentimenti.

Cancro, è un cielo un po’ contraddittorio: da un lato c’è Venere che ti spinge a prendere l’iniziativa in amore, dall’altro c’è Mercurio che istiga alla diffidenza. Di conseguenza, i cancerini single, in questo momento, vorrebbero una bella storia d’amore, ma hanno paura! L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia quindi di essere positivi! Una buona occasione ci sarà domenica 17 che vedrà la Luna nel tuo spazio zodiacale e sarà favorevole all’azione in amore.

