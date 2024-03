Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 marzo 2024/ Luna in trigono per il Capricorno, un pieno di pianeti per i Pesci

Oroscopo di Paolo Fox: resa dei conti in amore per il Sagittario, il Capricorno ha una bella Luna

Sagittario, sarai netto e chiaro nelle tue esternazioni, se ci sono cose che non vanno e l’Oroscopo di Paolo Fox suppone che potresti aver già “vuotato il sacco”, perché c’era un buon aspetto di Mercurio e Luna. Se c’è una relazione amorosa che non funziona, preparati nel weekend ad aprire le ostilità o, se non altro, a esporre alcune tue sofferenze.

Capricorno, il cielo è con te, con la Luna in trigono, ed con la forza che hai sarebbe un peccato non fare progetti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I lavoratori indipendenti hanno buone idee e chi lavora in un’azienda di famiglia potrebbe proporre ai suoi parenti qualcosa di nuovo per il futuro. L’amore è caratterizzato da una grande passione e le coppie di lunga data devono ritrovare tranquillità.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario è indeciso sul lavoro, i Pesci inaugurano un cielo al top

Acquario, in questo momento spingi le cose lavorative, per l’Oroscopo di Paolo Fox: da un lato vorresti scendere in pista e dall’altro hai paura di eccedere. Giove da giugno sarà di nuovo attivo ed è naturale che in questi mesi tu sia un po’ incerto. Chi voleva mettere in piedi un’attività o migliore le proprie possibilità desidera cambiare tutto. Belli gli incontri del weekend!

Pesci, Venere è già nel tuo segno insieme a Saturno e dal 22 marzo arriverà anche Marte: un cielo importantissimo! Questi pianeti ti portano una grande capacità di azione e forse anche un’opportunità lavorativa che potrebbe migliorare le tue finanze, magari perché un competitor è meno forte oppure perché sarai meno preoccupato. Amore al top! Se non hai una persona piacevole accanto, cercala e non pensare ai tristi trascorsi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

