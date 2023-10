Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Il Sagittario vuole libertà, qualche mal d’amore per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la noia provoca malesseri al Sagittario, il Capricorno ha consensi e cerca soldi per il futuro

Sagittario, se stai cercando di risolvere un problema e se, intorno all’11 di questo mese, hai avuto un problema fisico, considera che il weekend porta serenità. Forse le tensioni che vivi ora potrebbero essere di tipo psicosomatico, ipotizza l’Oroscopo di Paolo Fox, perché alcuni Sagittario non stanno facendo la vita che vorrebbero: sono ansiosi, bloccati o annoiati, mentre in questo periodo c’è proprio voglia di fare qualcosa di diverso, di sviluppare la propria creatività e chi non ci riesce rischia di stare male.

Capricorno, questo cielo è importante. Servono soldi per un’attività, per un piccolo investimento, un rammodernamento, una casa o altro. Questo è l’unico punto interrogativo di un cielo che invece è pieno di punti esclamativi. Questo venerdì sei segnato da una certa preoccupazione, proprio perché devi concludere accordi e fare delle scelte importanti per il futuro. Il Capricorno non si accontenta di cose banali. A volte può apparire persino cupo nei suoi pensieri, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che è un segno che va dritto al sodo: non ama la superficialità e le troppe parole. Se si muove un Capricorno, significa che ci sono questioni grosse da risolvere. Sempre molto forte il consenso degli altri per te e l’amore è rafforzato da Venere in trigono.

Acquario, se ti arrabbi per motivi banali, se in questi giorni c’è qualcosa che non va, come un conto che non ti torna o un pagamento che pensi di non dover fare, è normale sentirsi nervosi, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu lasci correre, il più delle volte, però il troppo stroppia. Se alcune relazioni d’amore sono state vissute in maniera nervosa, forse bisognerà cercare questioni rimaste in sospeso da tempo.

Pesci, un piccolo fastidio, in questi giorni, può procurarlo proprio l’amore. Chi vive uno storia part-time non è contento e non è convinto: in generale, concedersi non è semplice. Chi è in coppia dovrà cercare di dare più tempo ai sentimenti perché, ultimamente, si è dato troppo spazio al lavoro. Contratti e accordi firmati nel passato possono portare, dalla fine del mese, una realizzazione completa, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse tutto è in ritardo sui tempi, però questo è un anno che non porta sviste: tu sei sempre forte, puoi fare quello che decidi, puoi credere nei progetti, ma limitare i danni di una certa superficialità, più o meno volontaria che, negli ultimi tempi, si è riversata soprattutto in amore.

