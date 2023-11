Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Mercurio ispira l’Ariete e il Cancro ha un cielo protetto

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete va verso un bel periodo, recupero anche per il Toro

Ariete, settimana importante, preludio della fase migliore, di questo mese di novembre, che sarà dal 23 al 30. Sfrutta questo buon passaggio di Mercurio che porta nuove idee e piccole vittorie: chi sta affrontando una sfida sarà più contento. Forse l’amore andrà rivisto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se non parliamo di crisi, ma di lontananze, con Venere opposta: chi è lontano dalla vita dell’Ariete e chi si vuole avere più vicino, in questo momento.

Toro, si recupera terreno. Giove nel segno è una sorte di parafulmine: qualsiasi cosa sia accaduta, piano piano sarà dimenticata. C’è chi ha perso un riferimento, ma non tutti i riferimenti, e proprio per questo bisogna andare avanti con ottimismo e coraggio. Le coppie di lunga data possono ritrovare ancora più intimità. Qualche imprevisto con i soldi è da tenere sotto controllo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli stiano attenti al segno della Vergine, bella giornata per il Cancro

Gemelli, è probabile che, in questi giorni, l’amore torni protagonista o, quantomeno, i cuori solitari diano più spazio ai sentimenti: accade perché questa Venere, in qualche modo, sollecita le emozioni. Bisogna essere un po’ cauto con i soldi, perché con Mercurio in opposizione il denaro potrebbe quindi essere un punto nevralgico. Nei contatti ci sono dei ritardi: se hai proposto qualcosa potrebbe non essere realizzata nell’immediato. Attenzione nelle relazioni con il segno della Vergine, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, il quadro generale, almeno per oggi, è protetto: Giove e Saturno assieme alla Luna sono interessanti. Cos’è quindi che crea qualche difficoltà? Forse manca il desiderio oppure questo periodo porta qualche dubbio in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ricordiamo che il cancro è iper sensibile: basta una frase detta male o un incontro che non finisce come desiderato e subito si pensa che le cose non vanno bene. Molti vogliono scoprire la verità in un rapporto: se ci tenete a un amore, a ottobre siete stati bravi e continuate ad esserlo anche a novembre, perché sarà dicembre il mese che darà risposte definitive.











