Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Qualche intoppo nel lavoro per Capricorno e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: favoriti i creativi del Sagittario, sentimenti un po’ giù per il Capricorno

Sagittario, idee ne cassetto da tirare fuori, con Mercurio favorevole: chi ha un animo d’artista ed è un creativo, in questo periodo, potrà darsi da fare. È un cielo importante anche per l’amore, dove addirittura questa Venere potrebbe portare più di un interesse: attenzione a non fare confusione! L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce Bilancia, Ariete, Leone e Acquario, come segni che possono intrigarvi parecchio.

Capricorno, in questi giorni ci sono buone risorse, ma va ridefinita la posizione nell’ambito del lavoro: questo perché avete concesso troppo oppure avete troppe cose da fare. Questo cielo, per quanto riguarda le relazioni sentimentali, è un po’ appannato: chi non ha una storia, per ora, non la cerca, mentre chi ha una relazione potrebbe aver avuto qualche disagio. Attenzione che eventi esterni non danneggino i sentimenti: a volta amiamo molto una persona, però abbiamo dei conflitti e non riusciamo ad amarla come vorremmo, perché c’è chi, dall’esterno si mette di traverso. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia perciò di interrogare il proprio cuore per chiedere cosa desidera davvero.

Acquario, ci sono problematiche esterne di tipo economico che vanno affrontate, anche con un po’ di coraggio. L’Acquario è abbastanza spavaldo e, quando vuole fare una cosa, se vuole, non dà retta a nessuno. Nell’ambito del lavoro l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia un po’ di pazienza, anche perché ci sono dei ritardi, un piccolo blocco: un paio di settimane di sospensione. Ma l’amore! Amore inteso anche come accettazione da parte degli altri, amicizie positive. Siccome sei una persona che non sa stare ferma ad aspettare i comodi del destino, datti da fare!

Pesci, bisogna affrontare con coraggio le novità, ricordando che abbiamo due pilastri del cielo a favore: Saturno e Giove. Ecco perché è arrivato il momento di far sentire la propria voce: se c’è da sistemare una questione legale o lavorativa, si può partire e ripartire e si può dare spazio a nuove imprese. Soprattutto, entro dicembre, si può parlare con il cuore! C’è una persona che ricambia i tuoi sentimenti? Devi darle spazio. L’Oroscopo di Paolo Fox avverte che la giornata di domani sarà un po’ pensate a livello fisico: se oggi è possibile concludere questioni importanti, è meglio anticipare i tempi.











