Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Vergine dalle stelle alle stalle, la Bilancia è baciata da Venere

Leone, avrai delle soddisfazioni alla fine del mese e adesso devi stare attento alle provocazioni. Questa Luna è un po’ particolare e se c’è stato un momento di disagio nell’ambito familiare o sul lavoro, sarebbe il caso di farsi scivolare le cose addosso. Comunque, abbiamo giornate che funzionano, per esempio quella di domani, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, dalle stelle alle stalle, visto che l’oroscopo della settimana era interessante: qualcosa è cambiato nel cielo e alcuni problemi che erano stati messi da parte ora sono impellenti. È probabile che ci sia una risposta da dare: entro dieci giorni chi ha rimandato una scelta ora è ai ferri corti. I più soddisfatti sono quelli che hanno capito che bisogna vivere giorno dopo giorno le emozioni, senza programmare nulla e lasciandosi quasi andare alla corrente, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, sfruttiamola questa Venere nel segno, perché regala emozioni e può portare anche un desiderio d’amore ricambiato. L’Oroscopo di Paolo Fox vuole incoraggiare soprattutto quelli che hanno avuto problemi nel passato e che pensano che l’amore sia una fregatura: ricordatevi che siete il segno della coppia! Non significa che abbiate bisogno degli altri a tutti i costi, però se vi sentite supportati, è meglio. Ora si torna a fare scelte importanti: programmi vincenti.

Scorpione, questa Luna ispira bene! Regala anche delle buone intuizioni e poi l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il cielo di dicembre vedrà l’arrivo di Venere e chissà che non si risvegli una grande sensazione positiva. Liberate il vostro animo da desideri nascosti: quante volete, anche per quieto vivere, non dite le cose e le celate dentro di voi? A lungo andare può essere un problema. Revisione dei sentimenti positiva e anche quelli che hanno avuto dubbi di lavoro e hanno iniziato da poco un progetto sono e saranno i più soddisfatti.

