Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2023/ Periodo impetuoso per l’Ariete, amore sbandato per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: momento turbolento per l’Ariete, il Toro comincia ad avere soddisfazione

Ariete, il dado è tratto: qui bisogna agitare le acque o forse sono le acque ad essere agitate attorno a voi e quindi dovete restare a galla, perché ci sono delle tensioni particolari, vortici e mulinelli, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Saprete affrontarli al meglio, anche perché siete maestri a schivare difficoltà e poi avete anche una grande carica vitale che, in questo periodo, è sostenuta da Venere in aspetto importante. Questo non significa che sia un periodo che fila liscio come l’olio, però alle provocazioni siete abituati e siete anche pronti a fare cose che non avevate mai fatto prima: novità.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che sia arrivata un po’ di tranquillità nella vostra vita. Se continuano ad esserci delle provocazioni e delle problematiche, dovrete pensare se volete continuare o no un certo progetto, ma ora siete in condizione di dire sì o no e di mettervi in gioco: abbiamo più vantaggi. Quelli che avevano paura che un contratto non si rinnovasse, con Giove nel segno saranno più sereni. È tempo di ritrovare accordi, anche in vista di ottobre. L’amore può tornare protagonista, il prossimo mese.

Gemelli, la Luna è un po’ strana: in queste ore c’è la sensazione di essere messi da parte oppure dovete fare tante cose e c’è, dentro di voi, un grosso dubbio, forse anche un problema da risolvere e l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto alle persone che non stanno bene, che devono affrontare delle difficoltà o che adesso sono preoccupati per qualcosa che non ha a che fare direttamente col lavoro: si va a fare qualcosa di importante, tutto il giorno si assumono delle responsabilità, ma con questa spina nel cuore. Bisogna ritrovare serenità.

Cancro, è senza dubbio migliore questa seconda parte della settimana, però l’amore viaggia in maniera un po’ sbandata, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Addirittura nei rapporti tra genitori e figli e nei legami famigliari c’è qualcosa da chiarire. Poi tu sei una persona dolcissima e disponibilissima, ma quando non ti va di fare una cosa non ascolti nessuno. È un po’ difficile capire anche le tue emozioni: forse sei preoccupato per un problema di casa.











