Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2023/ Ariete e Gemelli in sintonia con questa Luna in Leone

Oroscopo Paolo Fox: conferme per l’Ariete, il Toro ha successo

Ariete, ecco che si prospetta un Ferragosto interessante! Utile se devi ricevere una conferma. Sappiamo che, nel cielo generale di questo segno, Giove tocca il settore delle finanze e quindi lì c’è da mettere a posto qualcosa. Non manca solidarietà e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che i più attivi, solerti e coraggiosi Ariete abbiano già una persona da amare. Chi vive due storie contemporaneamente, non può portarle avanti entrambe, mentre chi ha una storia difficile o un ex che non demorde dovrà essere molto chiaro.

Toro, in questi giorni avrai modo di misurare il tuo successo, perché piaci! Giove è lì e quindi nonostante le tribolazioni, i problemi finanziari e di proprietà, alla fine c’è chi ti sostiene e questo è molto importante. I più giovani potrebbero anche trovare uno sbocco ai tanti progetti e alle idee interessanti che nascono in questo periodo. Non sei convinto di ciò che devi fare in amore? Temporeggia, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i segni di fuoco sono amici dei Gemelli, è arrivata la stagione dei sentimenti per il Cancro

Gemelli, con l’Ariete e il Leone possono esserci buoni rapporti. In questo periodo, è molto importante avere accanto delle persone che ti sostengono e che ti vogliono bene. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la maggioranza dei Gemelli non abbia nemmeno voglia di mettersi a discutere e a ragionare, perché questo è un periodo utile per recuperare quella forza che poi servirtà da settembre per affrontare tante situazioni nuove.

Cancro, c’è stata una riconferma? La stagione dei sentimenti è arrivata, ma quando si parla d’amore, bisogna essere d’accordo con il partner e non sempre questo è capitato di recente. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox mette ancora in discussione quelli che magari sono sopraffatti da questioni di soldi. Le coppie che convivono da poco devono risolvere un problema: bisogna essere molto positivi e comprensivi.

