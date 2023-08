Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2023/ L’amore ora sorride alla Bilancia, mentre lo Scorpione si vendica

Oroscopo Paolo Fox: redde rationem in amore per il Leone, la Vergine può vivere amori cerebrali

Leone, nei periodi buoni e importanti, se si chiude un legame, si soffre al momento, ma si penserà subito dopo di aver superato un grande problema. L’Oroscopo di Paolo Fox annuncia un Ferragosto con Sole e Luna nel segno. Si tratta di pianeti luminosi che hanno la possibilità di illuminare gli angoli bui di una relazione e quindi è giunto il momento di decidere: dentro o fuori. In qualche caso, sono aumentate le responsabilità sul lavoro: attenzione, per un eccesso di orgoglio, a non metterti contro qualcuno.

Vergine, se non hai un amore, vai cauto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: le relazioni che nascono adesso, con Mercurio che transita nel segno, sono di tipo mentale e potresti innamorarti di una persona che esteticamente è carina ma non ti fa impazzire, però al tempo stesso ha una buona dialettica con te. L’agitazione di questi giorni riguarda anche le questioni di lavoro: molto è cambiato e molto cambierà.

Oroscopo Paolo Fox: favoriti i Bilancia creativi, lo Scorpione è vendicativo

Bilancia, cerca di ritrovare il centro di te stesso, soprattutto se qualcosa ti ha spiazzato a livello fisico ed emotivo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli artisti sono e saranno molto favoriti perché si sviluppa la creatività e questo farà piacere proprio a coloro che lavorano con la propria inventiva e hanno voglia di rilanciarsi. L’amore, in questi giorni può variare in positivo: dimentica chi non ti ha apprezzato nel passato.

Scorpione, messi alla prova i sentimenti e forse anche tu, in questi giorni, non sei in perfetta forma: attorno al 9/10 c’è stato un momento di disagio. Rimuginare su situazioni che non sono andate bene è controproducente, ma è comprensibile che tu, con questa Venere in aspetto critico già da qualche settimana, se proprio c’è una persona che non sopporti, voglia darle una lezione. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di evitare, se possibile, lo stress.

