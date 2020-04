Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2020/ Gemelli, Scorpione, Cancro e Bilancia

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista su LatteMiele, ecco quanto detto per Gemelli e Scorpione. I Gemelli devono puntare sull’amore, si usa il termine in maniera molto ampia. Anche in senso di amore di famiglia o di amici, al contrario del Capricorno vedono sempre la solitudine come fonte di ansia. C’è bisogno di rumore attorno. La Venere porta soddisfazione. Maggio è un mese di risorse. Lo Scorpione in una prima parte di giornata molto buona contrappone però la seconda parte di giornata sottotono. Un Marte dissonante dice che negli ultimi tempi è facile ferire il segno e che prende subito fuoco alla prima obiezione. Marte contro rappresenta anche la necessità di arrabbiarsi. Diverso il discorso per chi deve cambiare lavoro, studio o società. I prossimi due mesi metteranno alla prova la pazienza.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Cancro e Bilancia

Ecco quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox per Cancro e Bilancia. Il Cancro ha turbamenti ma tra qualche settimana Saturno non sarà opposto e si è liberi. Questo significa che quando si dice qualcosa si ha quasi sempre ragione. Il modo in cui si dicono le cose può offendere. Anche se si dice la verità si può essere messi da parte. Si è dolci ma permalosi, soprattutto in amore. Si perdono i freni inibitori. La Bilancia è immersa nei suoi pensieri, ora però un Mercurio opposto dice per tantissime persone che potranno sentirsi stanche o irritate per qualcosa che non va. In qualche modo ci si tiene alla forma, dentro c’è sempre anche tanta voglia di formalità. Questo atteggiamento lo si dà ma non lo si riceve. E queste due settimane allora si dovrà stare molto attenti nei rapporti.



