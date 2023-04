Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ricapitolando la settimana astrologica: martedì Venere è entrata in Gemelli, il Sole è sempre in Ariete e oggi, venerdì 14 aprile 2023, la Luna calante è in Acquario. Ultimo giorno prima del weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele, e le sue indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si libera da situazioni che lo bloccano, il Toro vive un venerdì non eccellente

Ariete, siamo in una situazione di pieno fermento e questa situazione si può rivolgere anche contro chi non è stato al gioco, contro chi ha cercato di fermarti. Quindi, vedremo degli Ariete pieni di voglia di fare e costruire, altri invece che vorranno liberarsi si schemi in cui erano rimasti un po’ bloccati, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il fatto che Giove continui il transito nel tuo segno rivela comunque una grande capacità di azione ed è difficile che tu adesso non sia in primo piano.

Toro, questo venerdì lascia un po’ a desiderare, per una Luna dissonante che invita ad essere cauti, anche nel rapporto con gli altri. Sappiamo che vuoi la perfezione che però non è di questo mondo. Con Giove, prossimamente “sui tuoi schermi” da maggio, è chiaro che vuoi avere il meglio ed è come se tu volessi investire in un progetto o in una situazione a cui tieni e vuoi avere attorno validi collaboratori, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo non vale solo per il lavoro, ma anche per l’amore: in fondo l’amore è una sorta “società per azioni” affettive, perché c’è sempre una forma di collaborazione di base: ci sono dei Toro che vogliono confermare un’unione, altri che invece vogliono chiedere un passo deciso al partner. Domenica è una bella giornata per parlare di sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli ricevono input che non apprezzano, il Cancro comincia a raccogliere quello che ha seminato

Gemelli, a te piace la battuta d’effetto: sei una persona ironica e autoironica e quindi lo scherzo ti diverte. Se però qualcuno scherzasse su di te, saresti accomodante allo stesso modo? Questo è un periodo di scherzi pesanti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, di scherzi che possono non piacerti e di informazioni poco chiare. In questo momento, senti anche di dover contrastare delle persone che stanno dicendo delle cose sbagliate: ci vuole un pizzico di pazienza in più. In amore, questa Venere nel segno permette un nuovo sentimento o un’intesa con il partner oppure ancora, semplicemente, di illuminare gli angoli bui di un rapporto.

Cancro, siamo quasi arrivati al giro di boa: l’Oroscopo di Paolo Fox si aspetta molto da tutto quello che hai fatto. Le cose non piovono dal cielo e quindi saranno premiati tutti i nati Cancro che hanno già in ballo delle buone situazioni. Chi cerca una nuova occupazione o un primo impiego potrebbe trovare opportunità di sistemazione, naturalmente se ha voglia di lavorare e fare. Cerca di capire se le persone che ti sono attorno sono capaci di seguire i tuoi ritmi: questo sarà molto importante. Ancora abbiamo questo Giove dissonante che parla di soldi da recuperare, contratti promessi e non mantenuti e per adesso è tutto ancora per aria, tuttavia un po’ di concretezza è in arrivo. L’amore che cerchi può anche nascere all’improvviso.











