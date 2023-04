Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ricapitolando la settimana astrologica: martedì Venere è entrata in Gemelli, il Sole è sempre in Ariete e oggi, venerdì 14 aprile 2023, la Luna calante è in Acquario. Ultimo giorno prima del weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele, e le sue indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, 13 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a...

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vive tensioni in amore, il Capricorno vede sbloccarsi ciò che era rimasto in sospeso

Sagittario, capitano giornate in cui ci si sente un po’ frastornati. Questo è un segno zodiacale che, anche in amore potrebbe vivere delle tensioni, in particolare se ci sono delle relazioni clandestine che non hanno avuto smalto, negli ultimi tempi, e ora c’è qualcuno che protesta. Se c’è una cosa che detesti, sono i tipi lagnosi e quelli che si lamentano senza fare nulla per cambiare e magari si appoggiano a te, sapendo che sei una persona molto forte: appartieni a un segno di fuoco e sei per le soluzioni, non per le attese. Per chi ha superato un ostacolo, di recente, si apre un periodo di riflessione, proprio per quanto riguarda l’amore e quindi c’è ancora da gestire la situazione sentimentale con prudenza, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Capricorno, tutti quelli che hanno lavorato bene nel passato stanno per avere qualcosa di più: se c’è stato un blocco per una fattura o per dei soldi che ti spettano, presto arriveranno delle risposte positive. Insomma, si registra un movimento di pianeti che dovrebbe risollevare le sorti anche di quelli che hanno vissuto nell’incertezza di un amore. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che in questo periodo particolare della tua vita, tu abbia delle grandi idee in mente, sostenuto da persone che la pensano come te, puoi andare avanti bene. Certo, gli esami sono temibili, anche per i meglio preparati, però sei tra i segni che potranno contare su un grande evento che sarà ancora più evidente da metà maggio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si può innamorare, i Pesci devono essere più equilibrati

Acquario, stelle importanti: questa Venere parla di un amore e potresti anche innamorarti a prima vista. Capita spesso che Venere porti delle passioni che magari poi non sono neanche approfondite, però può capitare che ci sia una persona che magari conosci da tempo e improvvisamente ti colpisce e la trovi interessante. Dipende poi dall’Acquario: c’è chi si tiene lontano dalle emozioni più coinvolgenti e chi invece è più intraprendente, però difficilmente si può rimanere lontani da un sentimento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo, l’unica cosa che si dovrebbe fare è tenere sotto controllo i soldi.

Pesci, hai bisogno di vivere con più serenità la tua vita e di essere meno preda e vittima delle emozioni che non riesci a controllare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste stelle rendono più intensi i rapporti nati da poco, ma chiedono chiarezza nei rapporti di lunga data. È una Venere dissonante che, se non porta proprio un dissidio col partner, potrebbe portare qualche problema che piove dall’esterno e che bisogna risolvere in famiglia. Attenzione alle provocazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA