Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oggi è San Valentino e l’Oroscopo di Paolo Fox fa gli auguri a tutti gli innamorati e anche a quelli che l’amore lo stanno cercando. Vediamo come andrà questa giornata, martedì 14 febbraio 2023, secondo le previsioni astrologiche che l’astrologo, tutti i giorni, rivela dalle frequenze di Radio LetteMiele. Di seguito, i primi quattro segni: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può liberarsi dei problemi del passato, il Toro è molto determinato

Ariete, sembrano giornate veramente importanti e speriamo che tu abbia voglia di uscire fuori da situazioni che, nel passato, ti hanno creato problemi. Avere Venere, come a breve capiterà, nel segno, assieme a Giove, è certamente un indizio di forza. Dunque, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci saranno tante cose da dire e valutare: persino chi chiude una storia, lo fa consapevole del fatto che presto troverà un nuovo amore.

Toro, dovete mettere in ordine carte e progetti, in vista della seconda parte dell’anno, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché dal 16 maggio Giove entra nel segno. Non si tratta della bacchetta magica che sistema tutti i problemi, però potrebbe rappresentare quello slancio che tanti stanno aspettando e che, in qualche modo, conforta. L’unico rischio è di avere delle persone attorno che non collaborano: ecco perché i nati Toro, in questi giorni, sono diventati molto determinati, al punto anche di discutere con persone che non fanno il loro dovere, dal loro punto di vista. La giornata di oggi invita a essere un po’ cauti nei giudizi.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono ancora stringere un po’ i denti, il Cancro ha un San Valentimo senza infamia e senza lode

Gemelli, questa è una settimana un po’ faticosa, in cui tutto quello che fai ti costa davvero molto. Innanzitutto bisogna capire come sta andando l’amore, perché se stai facendo troppe cose o stai vivendo delle relazioni poco interessanti, è normale che ti senta fuori gioco. Sappiamo però che c’è questa novità: dal 20 febbraio, Venere inizia un transito molto bello. Bisogna resistere ancora una settimana e poi le cose saranno decisamente migliori. Questa giornata di San Valentino nasce con una Luna opposta e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede di stare attenti a non provocare il partner oppure meglio evitare scontri o situazioni che possono diventare insostenibili. Qualcuno penserà di rimandare i festeggiamenti a sabato o domenica.

Cancro, Venere è favorevole, ma c’è sempre questo cruccio che riguarda il lavoro e la vita di tutti i giorni. Rispetto alla grande stanchezza che hai maturato soprattutto a dicembre, sono passati qusi due mesi, ma sembra che tu non sia ancora riuscito a superare la china. Molto importante sarà la seconda parte dell’anno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa giornata non ha né aspetti contrari, né buoni e quindi vola via così, senza troppa enfasi. Comunque è meglio evitare scontri diretti.











