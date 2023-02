Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oggi è San Valentino e l’Oroscopo di Paolo Fox fa gli auguri a tutti gli innamorati e anche a quelli che l’amore lo stanno cercando. Vediamo come andrà questa giornata, martedì 14 febbraio 2023, secondo le previsioni astrologiche che l’astrologo, tutti i giorni, rivela dalle frequenze di Radio LetteMiele. Di seguito, i segni zodiacali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: un San Valentino che darà i suoi frutti per il Leone, la Vergine ha una Luna dissonante che non appassiona

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che questa Luna in buon aspetto aiuta a recuperare l’amore e poi Venere, da lunedì prossimo, sarà molto amica. Bisogna pensare a questo San Valentino come a un “work in progress”: tutto quello che parte adesso potrà essere vissuto ancora meglio nelle prossime settimane. Se poi già c’è una persona carina, abbracciala e cerca di starci insieme! Martedì e mercoledì sono due giornate, molto intriganti. Abbandona, per qualche tempo, problemi di lavoro, perché ci sono stati degli scontri, di recente.

Vergine, peccato per questa Luna dissonante: non è che blocchi l’amore, però evidentemente non c’è tutta quella passionalità che ci si sarebbe aspettati da una giornata così. Anche in questo caso, è meglio rimandare i festeggiamenti al fine settimana. In realtà, i nati Vergine escono da un periodo molto agitato: abbiamo visto Venere e Marte dissonanti e quindi non sono pochi i Vergine che, proprio in questi giorni, sono sotto pressione. Quando la testa sta altrove, è difficile concentrarsi sull’amore, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: sentimenti allo sbando per la Bilancia, lo Scorpione non è molto interessato all’amore nonostante Venere

Bilancia, bello il cielo, con Mercurio e Marte favorevoli. I sentimenti sono un po’ allo sbando, se hai a che fare con una persona che ti rimprovera in continuazione e questa è una cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox ha già detto nelle ultime settimane. Magari non sono rimproveri, però potrebbero essere silenzi che sono quasi peggio: quando tu cerchi di far capire a una persona quello che provi e questa persona non ti ascolta. C’è una sorta di barriera che andrebbe abbattuta. Le coppie che si vogliono bene, tra oggi e domani però, non devono mettere il muso lungo, ma cercare di riavvicinarsi.

Scorpione, Venere è favorevole. Cielo importante e una giornata di grande interesse sarà quella di venerdì. L’Oroscopo di Paolo Fox però non ti vede così proiettato verso la ricerca di un grande amore e anzi, addirittura quelli che sono reduci da una separazione pensano che da soli si stia meglio: è davvero così? La giornata di oggi predispone a vivere in maniera più serena anche il rapporto con gli amici e le persone più care.











