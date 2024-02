Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2024/ La Bilancia può ricucire? San Valentino nervoso per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non può più essere ambiguo, la Vergine ha un bel San Valentino

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox definisce questo San Valentino con il termine “piazza pulita”: controversie e ambiguità vanno spazzate via. Non è semplice, ma chi vive due storie non potrà più tenere il piede in due scarpe, da qui alla fine del mese. Il lavoro è prevalente in questo periodo. Attenzione alle controversie che ci sono anche se hai vinto una sfida, perché sei molto contrastato e alcune diatribe dovranno essere chiuse in modo muscolare: seda le polemiche.

Vergine, questo è un bel San Valentino che prospetta ottimi risultati per chi si vole bene. Di solito, il lavoro per te conta un po’ più dell’amore e dovresti aver guadagnato un po’ di più recentemente. Entro maggio, dovrai fare una scelta pratica che riguarda proprio la vita professionale, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è single da molto tempo dovrà rivalutare la voglia di rimettersi in pista!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia potrebbe risolvere una crisi, lo Scorpione non aizzi polemiche

Bilancia, il pomeriggio sarà più energico del mattino e si recupera forza! Dal 16, Venere inizierà un transito favorevole, ma l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che, soprattutto all’inizio di febbraio, alcuni nativi del segno abbiano vissuto una crisi. È possibile risolverla? Dipende da chi hai al tuo fianco. Chi sta programmando un matrimonio o una convivenza, adesso avrà la mente più sgombra. Il periodo migliore sarà da giugno in avanti.

Scorpione, lascia stare le polemiche proprio il giorno di San Valentino, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: c’è chi si sentirà solo e chi avrebbe voluto più entusiasmo da parte del partner. Oggi potresti ritenere che non è tutto molto limpido, in amore, tuttavia sei invitato alla cautela dall’Oroscopo di Paolo Fox.

