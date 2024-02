Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2024/ Un San Valentino eccellente per Sagittario e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ci metta fantasia, il Capricorno ha ritorni di fiamma

Sagittario, Venere tornerà attiva dopo il 16 febbraio: puoi festeggiare perché le passioni sono favorite! L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che ti annoi molto facilmente, anche in amore, ma questo non significa che devi cambiare partner costantemente, ma potresti introdurre delle novità nella coppia. Una buona notizia è dietro l’angolo!

Capricorno, la Luna è ancora opposta al mattino, ma in serata sarà un bel San Valentino. Lo scorso autunno c’è stato qualche problema sentimentale: ci sono persone che si sono separate, commettendo forse un errore, perché hanno chiuso velocemente una storia che invece adesso potrebbero recuperare. Non tutto è perduto! In questo giorno è possibile chiarirsi e verificare un amore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vuole vivere l’amore come non mai, i Pesci dimentichino il passato che ha fatto soffrire

Acquario, inizia il countdown per Venere che entrerà nel tuo segno. Questo significa che hai un grande desiderio di vivere i sentimenti in un modo particolarmente intenso, come forse non hai mai fatto. A volte, sei contraddittorio a causa della dualità dei pianeti che ti governano: mentre Urano rappresenta il cambiamento, Saturno è il pianeta della stabilità. Per esempio, ci sono Acquario che cambiano idea dopo un matrimonio oppure si buttano a capofitto in un lavoro che inizialmente li entusiasma e poi li annoia. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che tutti sentimenti sono nobili e San Valentino rinnova il tuo desiderio di amare. I single sono più favoriti!

Pesci, anche chi ha avuto problemi recentemente potrà recuperare. L’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia le persone che si sono separate, soprattutto dall’inizio di gennaio, a non cadere nelle malinconie: volta pagina! Domenica sarà una giornata molto passionale e se oggi non riesci a festeggiare, rimanda l’incontro nel fine settimana. Dal 19 il focus sarà sul lavoro: agisci entro maggio!











