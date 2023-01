Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Tutti i giorni, su Radio LatteMiele, l’Oroscopo di Paolo Fox ci dice come influiranno i pianeti sui segni zodiacali. Scopriamo quale sorte toccherà oggi, sabato 14 gennaio 2023, ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è alle prese con il cambiamento, il Toro deve accogliere l’amore

Ariete, le stelle oggi dicono che l’Ariete sta un po’ meglio, però bisogna sempre tenere conto delle complicazioni che arrivano quando noi facciamo delle cose che gli altri non capiscono e qui bisogna anche intuire cosa vuole l’Ariete: certamente più libertà! L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo è un anno che porta nuovi interessi, ma che potrebbe portare anche alcune situazioni a chiusura. Tutto cambia all’improvviso e bisogna tenersi pronti a vivere delle emozioni diverse.

Toro, ideale questo periodo per avvicinare l’amore, per sentire battere forte il cuore, e sappiamo che c’è questo mese di maggio importante. Non dobbiamo però aspettare la primavera come una stagione di risorse, se non ci diamo da fare: l’Oroscopo di Paolo Fox vi ricorda sempre che dà indicazioni, più che previsioni. Quindi tutti quelli che hanno una bella idea da mettere in gioco o hanno variato la propria vita, sanno che maggio sarà un mese importante, in cui si potranno tagliare alcuni traguardi. Non bisogna perdere di vista questo weekend!

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono distrarsi con l’amore, il Cancro si prepari alle sorprese in campo sentimentale

Gemelli, avere Venere e Marte in aspetto buono porta delle emozioni simpatiche e allora l’Oroscopo di Paolo Fox dice a tutti i nativi del segno che ancora sono un po’ in pena per un lavoro, per un programma che non è stato riconfermato, di scaricare queste tensioni, con gentilezza, in campo sentimentale, nel senso che le distrazioni adesso valgono di più. Sul lavoro, bisogna rivedere conti e spese.

Cancro, sappiamo che, dalla fine di questo mese, Venere diventerà importante. Ultimamente l’amore ti ha sfiorato, non è stato così intrigante, In un oroscopo generale, ci sarà chi si è sentito un po’ lontano dal partner, chi si è sentito solo e chi invece, in questo momento, pensa di non avere alcuna intenzione di innamorarsi di qualcuno e di limitare il raggio di azione della propria vita. In realtà, sappiamo che poi il destino prepara sempre qualche sorpresa e l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che febbraio sarà un mese, per molti, di recupero.

