Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Ariete e Toro hanno Mercurio alleato per risolvere problemi

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio amico fino al 28 per l’Ariete, il Toro può risolvere problemi di lavoro

Ariete, potente questo cielo per te. Il tuo motto potrebbe essere “mi spezzo, ma non mi piego”, perché sappiamo che l’Ariete prende sempre tutto con grande enfasi e vive con grande coraggio. L’Oroscopo di Paolo Fox attivo spera che il nuovo transito di Mercurio, attivo dall’11 luglio fino al 28, stia già portando qualcosa di nuovo. Se in questo momento ci sono delle contese, bisogna rispondere a tono. Due giornate importanti, per verificare la tenuta di certi argomenti, ma anche quella di certi rapporti, saranno quelle del 18 e del 19. Nuovi amori sempre favoriti e se c’è già una bella relazione o una famiglia è meglio, perché questo è un cielo che necessita di qualche supporto morale.

Toro, dal giorno 11 fino al 28 bisogna mettersi in campo per risolvere alcuni problemi di lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che nessuno mette in discussione il vostro ruolo, anzi per destino ora potreste essere pure più forti di prima, ma ci sono da curare delle piccole cose: i classici cavilli o dettagli che tanto affaticano e innervosiscono, ma che Mercurio dissonante porta, in qualche modo. Attenzione alle discussioni: è probabile che voi siate convinti di avere ragione, ma che ci siano delle persone che non sono d’accordo con voi. Nelle relazioni di lunga data, in amore, ci vuole prudenza, perché inevitabilmente, se si torna a casa esausti, qualcosa potrebbe non funzionare. Periodo di nervosismo, ma a termine: poi si recupera.

Gemelli, il fatto che Luna, Venere e Mercurio siano in ottimo aspetto, privilegia il lato sentimentale della vita: tanti Gemelli, soprattutto quelli che sono rimasti soli da tempo, reduci da una separazione, si renderanno conto che il lavoro è importante, ma che bisogna dare uno stop a tutte le responsabilità e ai problemi vissuti di recente. Iniziare a pensare a qualcosa di diverso dal passato ora è inevitabile, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Giornate quindi importanti per amare, ma attenzione nell’ambito del lavoro, perché questa dissonanza Marte/Saturno non è granché: è probabile che ci si annoi, che si sia molto stanchi oppure addirittura che alcuni accordi non siano stati “messi a terra”. Attenzione alle parole: bisogna parlare di fatti concreti, non di chiacchiere. Incontri importanti da stabilire entro la fine del mese.

Cancro, le relazioni sono utili: Saturno e Giove sono in buon aspetto. Se ti tolgono qualcosa, se non andrai più a fare quello che facevi prima, non disperarti, perché addirittura potresti guadagnarci in tranquillità. È probabile che alcuni tempi collimino: per esempio, se non volevi più portare avanti un progetto, senza che tu sia costretto a metterti in imbarazzo a dire basta, arriverà l’occasione per saltare anche da qualche altra parte. Bello questo cielo per le relazioni! L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che la seconda parte è migliore della prima.











