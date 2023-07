Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Leone Re dello zodiaco, la Vergine finalmente vede un po’ di luce

Oroscopo Paolo Fox: Leone fortissimo ma resti accorto, la Vergine ha Marte e Giove positivi

Leone, sei in vista e ora quello che dici conta molto, ma attenzione a non fare passi azzardati: il coraggio non ti manca e, visto che abbiamo Mercurio e Venere in ottimo aspetto e presto anche il Sole nel segno, sarebbe meglio non eccedere in sicurezza, per poi commettere qualche errore di valutazione. Comunque la giornata è buona e invita a un fine settimana tranquillo: sempre un po’ di cautela con i soldi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Ariete e Toro hanno Mercurio alleato per risolvere problemi

Vergine, Marte e Giove sono in ottimo aspetto. Questo è un cielo che finalmente ti fa scorgere il sereno. Qualche nuvoletta resta, con Saturno in opposizione: tanti nati Vergine, in questo periodo, si muovono attentamente, riflettendo bene su quello che stanno per fare e non si fidano di tutti quelli che hanno attorno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse c’è stato anche un tradimento, nel passato: sorrisi a denti stretti. Anche oggi attenzione, perché la Luna dissonante parla di alcune tensioni, si spera non in casa: l’amore va protetto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023/ L'Acquario vorrebbe far tabula rasa, giornata faticosa per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sul lavoro non sbaglia più, lo Scorpione è arrabbiato

Bilancia, Luna e Mercurio in ottimo aspetto. I liberi professionisti che erano rimasti fermi possono recuperare! Potrete inaugurare qualcosa di bello, anche un nuovo processo della vostra vita lavorativa. La crisi c’è per tutti, ma la Bilancia adesso, proprio sulla base di una situazione difficile vissuta nel passato, sa che non deve ricadere in certi errori. Chi ha pianto per amore, non piangerà più e si asciughi le lacrime: questo è un cielo che porta opportunità. Venerdì e sabato sono giornate migliori rispetto a domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023/ La Bilancia è presa dai piaceri, lo Scorpione si affidi all'amore

Scorpione, ogni tanto non mancano provocazioni nella coppia: se la relazione sentimentale è un po’ ossidata dal tempo, l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede attenzione e prudenza, perché soprattutto nelle giornate del 18 e del 19 luglio ci saranno delle preoccupazioni in più. Forse anche nel lavoro stai per iniziare un progetto altrove: sono cambiati i riferimenti, con Giove in opposizione. Un po’ di rabbia c’è, ma potresti vivere anche qualcosa di bello in vista del futuro: non tutte le porte si sono chiuse per colpa di qualche persona che era contro di te. Ora, se stai interpretando un ruolo o comunque stai portando avanti un progetto che qualcuno ha vissuto prima di te, potresti fare degli inutili confronti. La paura del futuro, ogni tanto, si insedia nella tua vita











© RIPRODUZIONE RISERVATA