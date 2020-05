Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2020/ Sagittario, Cancro, Toro e Ariete

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Sagittario di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista, ecco quanto detto per il Sagittario che ha la Luna favorevole che regala energia, Venere opposta parla di un carattere forte che in amore non riesce a prevalere o questa situazione ora ha portato le coppie a vivere vicino. Si notano aspetti che prima sembravano marginali. Marte dice che bisogna stare attenti nella professione e nei rapporti con altre persone.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Cancro ha Marte in ottimo aspetto, cosa che indica forza. Il fatto che Giove sia opposto implica che devono essere rivisti i contratti. Forse si è tra coloro che hanno dovuto rivedere accordi. Vanno tenute sotto controllo le spese, venerdì e sabato interessanti anche per l’amore.

Oroscopo del Toro secondo le previsioni di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox chiarisce alcune cose sul Toro. Il segno è sottoposto a stress, si continua a pensare che con Giove favorevole ci sia uno sviluppo positivo ma resta Saturno dissonante che porta rallentamenti. Anno di costruzione e bisogna affrettarsi anche se sembra eccessivo dirlo ora. Vero che nei periodi complicati si vedono soluzioni per ottenere quello che per un certo tempo si poteva aspettare o sperare. Si cercano garanzie in amore, però anche sul lavoro.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dell’Ariete

L’Ariete ha Luna favorevole, Mercurio e Venere sono interessanti. Chiaro che ora si sta riprendendo il contatto con tutti, però le motivazioni sono tante. Sono cambiate le dinamiche familiari. Da mettere a posto le questioni di carattere legale e/o finanziario. C’è chi dovrà chiedere aiuto a un professionista.



