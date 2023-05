Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Si chiude la settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 maggio 2023, con la sua rubrica su Radio LatteMiele. Stiamo per affrontare i grandi cambiamenti dei transiti planetari della seconda metà del mese: saranno pronti Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: meglio l’amore che il lavoro per il Leone, la Vergine è un po’ in ansia

Leone, questo è un momento in cui le provocazioni ci sono e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che anche tu stai tentando di mettere un po’ di ordine nella tua vita: questo comporta delle discussioni e forse è già da febbraio che ti sei allontanato da un certo gruppo o da un ruolo. È probabile che tu ti sia reso conto che non tutti fanno quello che dovrebbero e soprattutto non tutti fanno le cose a tuo favore. Cerca di capire quale sia la strada giusta da seguire, nei prossimi mesi. L’amore va tenuto sotto controllo, perché le storie, le amicizie e gli incontri che nascono ora saranno fortissime, a partire da giugno!

Vergine, la domenica hai sempre qualche pensiero di troppo. Il rapporto tra Saturno e Luna, in questo momento, non è eccezionale e allora può essere difficile accettare dei cambiamenti che però erano stati già annunciati. Da tempo infatti l’Oroscopo di Paolo Fox parla di un Saturno in opposizione, di una situazione di interregno e di un blocco. Ultimamente ha anche fatto l’esempio di un viaggio che bisogna interrompere per trovare la giusta coincidenza per andare dove si desidera. La fase di attesa è finita, però se in questi giorni punti i piedi o ti senti un po’ agitato, non è un caso. Attenzione a non riversare questa tensione in amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia recupera anche fisicamente, lo Scorpione deve dedicarsi all’amore

Bilancia, giornate di recupero: anche a livello fisico. L’Oroscopo di Paolo Fox tiene a sottolineare che le sue previsioni non curano, ma indicano e quindi, se devi risolvere un problema, rivolgiti ai giusti esperti. Tuttavia è dall’estate dell’anno scorso che combatti parecchio per superare piccoli sbandamenti, momenti di scarsa energia che poi hanno influito anche nella tua vita in genere, in amore e nelle relazioni. Ora, se il peggio è passato, bisogna anche considerare che sono forse rimaste delle piccole cicatrici. Le stelle non fanno miracoli: bisogna rimboccarsi le maniche, ma è già tanto sapere che, da martedì, Giove non sarà più contro!

Scorpione, cielo importante per l’amore: maggio è un mese che aiuta a definire rapporti che, da giugno, potrebbero essere meno facili da definire: ecco perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, se qualcosa non va, bisogna parlare adesso. Potresti anche decidere di vivere una nuova relazione: in questo caso, più che lanciarti senza riflettere, è meglio prendere le giuste distanze, ovvero capire come si evolve una passione giorno dopo giorno. Bisogna sviluppare progetti alternativi e, nell’ambito del lavoro, grandi responsabilità pongono dei dilemmi. Cambio di ruolo, gruppo o luogo, per qualcuno.

