Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2024/ Arriva Mercurio: c’è chi avrà grandi idee. Chi sarà?

Alcuni segni d’aria e d’acqua devono ancora tenere duro, soprattutto l’Acquario e lo Scorpione, ma per loro si prospetta una fine del mese esplosiva, grazie a Venere e Giove favorevoli. I Pesci saranno favoriti da Mercurio, mentre la Bilancia comincia una fase di grande recupero.

Oroscopo Paolo Fox: grandi occasioni all’orizzonte per il Cancro, lo Scorpione si apra un po’ di più

Cancro, è partita la fase positiva che comprenderà anche il prossimo anno. Non limitare le tue prospettive solo a breve termine, ma guarda in grande: estate e autunno porteranno grandi possibilità per i liberi professionisti. Le coppie che hanno avuto problemi devono stare ancora un po’ attente, tuttavia, se ci sono cose che non vanno, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di chiarire.

Scorpione, la mattinata funziona meglio della serata. I primi 20 giorni di maggio potrebbero aver portato qualche difficoltà: in famiglia, fisicamente e anche economicamente. Tuttavia per quest’ultimo ambito ancora per poco, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché tra poco Giove non sarà più contrario. Per i nativi del segno è importante aprirsi con gli altri, perché ha la tendenza a chiudersi e non parlare dei suoi problemi e questo non è sempre salutare.

Mercurio aiuta le buone idee per i Pesci, tutto parla d’amore per i Gemelli. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Pesci, buono il transito di Mercurio che inizia domani! Giove dalla fine del mese ti imporrà di sistemare le finanze e forse renderà un po’ più difficili le nuove iniziative. Ci sarà anche chi deve ripartire da zero. Parla d’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché quando sei contento in questo ambito, ti senti meglio e funzioni di più in generale.

Gemelli, oggi e domani avrai una bella Luna e le emozioni sono premiate! L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che anche Venere a breve sarò nel segno e c’è un bel movimento in amore: vuoi recuperare il tempo perduto, perché avrai, alla fine di maggio anche Giove positivo: un’occasione per rivitalizzare la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vuole vivere libera e bella, l’Acquario è altalenante

Bilancia, si recupera sempre di più, considerato che da fine maggio ci sarà Giove positivo, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. La creatività che ti contraddistingue spesso viene azzittita in favore di una vita tranquilla. Per cui coloro che hanno rinunciato alla vita che avrebbero voluto fare, ora dicono basta. Per chi ti conosce potresti addirittura sembrare un po’ troppo leggero, ma non si tratta di questo: la maggioranza dei nativi del segno vorrebbe semplicemente vivere in serenità.

Acquario, la Luna sarà opposta fino a mercoledì e, se ci sono conti in sospeso, andranno saldati. Attenzione anche al tuo fisico! Dal 23 le stelle saranno belle per i sentimenti e arriverà Giove favorevole: un incontro con qualcuno di importante potrebbe risolverti un problema, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

