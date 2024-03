Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2024/ Amore flop e lavoro top per il Sagittario, l’Acquario fa progetti

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario pensa al lavoro, il Capricorno vince ma è stanco fisicamente

Sagittario, i sentimenti non sono al massimo, mentre il lavoro funziona alla grande. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox può essere che, in questo momento, hai più interesse a sistemare questioni economiche oppure in amore c’è qualcosa che non va. I più tranquilli sono quelli che hanno relazioni senza impegno e non devono rendere conto a nessuno di ciò che fanno. Il consiglio è di stare un po’ da soli per riflettere bene su ciò che si vuole.

Capricorno, Giove e Venere ti proteggono e Saturno e Venere saranno in congiunzione entro la fine di marzo: questa seconda metà del mese è molto promettente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stato un problema o nelle ultime settimane pensi di aver perso una sfida, adesso forse ne hai vinta un’altra oppure ti stai ponendo un nuovo traguardo. Occhio alle spese! Fisicamente potresti essere stanco, per cui il consiglio è di allentare un po’ lo stress, ove possibile.

Acquario, il cielo è con te, anche se sei affaticato. Avresti bisogno di sperimentare cose nuove e chi lavora in proprio sta ricevendo nuove proposte, anche se per la messa a terra di tutti i progetti bisognerà attendere la stagione calda, quando Giove uscirà, finalmente, dall’opposizione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi desidera vivere un sentimento si proponga!

Pesci, nei sentimenti e sul lavoro ci sono nuovi input, grazie al transito di Venere nel tuo segno. Il pianeta dell’amore porta anche nuovi incontri e tornano le emozioni più vere: le coppie sono propositive! Se ricevi un’offerta lavorativa, accettala, perché entro il mese di maggio potrai avere successo. Nonostante il tuo essere esigente in amore, il consiglio è di pensare a stare bene, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

