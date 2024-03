Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2024/ I Gemelli devono rimediare, amore e lavoro al top per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: un periodo fruttuoso per l’Ariete, il Toro lotta ma Venere protegge

Ariete, la settimana è iniziata con delle novità: la Luna era nel tuo segno ed è arrivato Mercurio che ti protegge e crea delle opportunità. In particolare chi vuole liberarsi da un peso, entrerà in azione: nelle relazioni e sul lavoro parlerai chiaro e chi ha un’attività autonoma penserà di cambiare radicalmente qualcosa. Ad ogni modo, per quest’estate, avremo un cielo molto importante, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, la Luna si trova nel tuo spazio zodiacale e significa volontà di agire, anche se non è un oroscopo proprio tranquillo, perché c’è la dissonanza di Marte, tuttavia c’è più calma riguardo agli eventi esterni. Giove è nel tuo segno fino alla fine di maggio e hai il tempo necessario per sistemare le cose. Le relazioni forti hanno superato l’opposizione di Venere, anche se non dev’essere stato facile rimanere calmi in alcune coppie: chi ha detto stop non tornerà, per ora, sui suoi passi, anche se Venere, con il suo nuovo percorso, potrebbe farti pentire di aver esagerato con le parole, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sbrogliano matasse, il Cancro inaugura un periodo in discesa

Gemelli, a causa di un comportamento un po’ superficiale, alcuni nativi del segno hanno subito allontanamenti e perdite. Le relazioni più lunghe hanno forse tralasciato l’intimità a favore del lavoro, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Quando ci sono dei problemi, i Gemelli solitamente cercano di evitarli e così, i problemi si stratificano e le questioni familiari sono più complicate da risolvere.

Cancro, grazie al nuovo transito di Venere, il miglioramento è assicurato, anche sul lavoro. Se devi fare delle richieste, parla subito e i lavoratori autonomi troveranno un compromesso: ci sarà chi chiuderà un accordo entro maggio. La Luna oggi è favorevole agli incontri, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

