Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 novembre 2023/ Giove è uno scudo per il Toro, i Gemelli iniziano sottotono

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete agisca con razioncinio, il Toro supera tutte le difficoltà con Giove

Ariete, non manca l’intraprendenza e la voglia di mettersi in gioco. L’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti quelli che hanno vissuto dei problemi a darsi da fare, con un po’ più di ragionamento, anziché con un esagerato istinto, perché altrimenti si rischia di passare dalla parte del torto. Dalle previsioni del libro dell’astrologo del 2024, si evince che la seconda parte dell’anno sarà da vincitori!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Vergine dalle stelle alle stalle, la Bilancia è baciata da Venere

Toro, Giove è ancora nel segno,. C’è stato, di recente un attacco imprevisto, ma lo hai saputo affrontare. I liberi professionisti è dall’estate di quest’anno che stanno cercando una nuova sede per fare quello che desiderano e forse hanno dovuto rivedere alcune questioni importanti. Questo cielo riesce a dare una maggiore stabilità in amore e, come ha scritto nel suo libro del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che ci saranno delle scelte molto importanti da fare nei primi sei mesi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Mercurio ispira l'Ariete e il Cancro ha un cielo protetto

Oroscopo Paolo Fox: Giove nel 2024 per i Gemelli, focus sull’amore per il Cancro

Gemelli, non c’è insoddisfazione, ma voglia di recuperare il tempo perduto. L’inizio di settimana è un po’ sottotono, ma l’Oroscopo di Paolo Fox vi invita a guardare il prossimo anno con grande interesse e qui anticipa che si avvicina a larghi passi Giove! Ancora non è nel segno, ma arriverà nel 2024! I nuovi amori possono diventare importanti, così come le nuove conquiste di lavoro: se, in questo periodo, qualcosa non va, bisogna confidare nel futuro.

Cancro, questo è un periodo di riflessione per i sentimenti perché abbiamo una Venere dissonante. Questo non significa che i rapporti non funzionino, ma forse bisogna semplicemente ritrovare un buon equilibrio. Chi lavora con persone da tempo avrà voglia di sviluppare nuovi progetti e, come ha scritto nel suo libro del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che il prossimo sarà un anno di grande importanza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Qualche intoppo nel lavoro per Capricorno e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA