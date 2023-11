Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 novembre 2023/ Il Leone si riscatta con successo, la Vergine è sotto tiro

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vuol rivendicare i torti subiti, la Vergine affronta un periodo un po’ critico

Leone, questo Giove dissonante parla di alcune tensioni che riguardano il lavoro e i soldi. C’è voglia di rivalersi di alcuni torti subiti: una vittoria è all’orizzonte! Sperimentazioni interessanti, ma forse l’unico punto debole è quello economico: tra febbraio e maggio ci sono state delle complicazioni. Il prossimo sarà un anno importante per chi vuole abbandonare un percorso e iniziarne un altro, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, con questo cielo bisogna evitare tensioni che nascono anche in famiglia. Le giornate di inizio settimana sono sotto pressione: forse devi risolvere un problema? Stelle diverse rispetto alla prima parte di novembre, ma l’Oroscopo di Paolo Fox aveva già avvertito che gli ultimi giorni di questo mese sarebbero stati un po’ più spinosi. Grandi orizzonti per il 2024! La Vergine scoprirà che i primi sei mesi dell’anno saranno molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox: più forza con Venere per la Bilancia, momento attivo per lo Scorpione

Bilancia, questo è un cielo utile perché Venere è nel segno. Se ci sono stati dubbi d’amore, sarà possibile recuperare, se c’è stata una chiusura con un socio agli inizi di questo 2023, adesso sarà possibile sviluppare nuovi progetti, ma la cosa più bella è la capacità di valutazione e soprattutto maggiore forza a livello fisico. Non sono pochi, infatti, quelli che hanno vissuto una prima parte di ottobre pesante, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità anche nel 2024!

Scorpione, periodo di riflessione, ma non manca la voglia di mettersi in gioco. Venere sarà nel segno a dicembre: se c’è stato un problema d’amore, in certi casi si potrà risolvere, e, se c’è stata una separazione, si potrà voltare pagina. Collaborazioni possibili e piccoli successi. Il 2024 sarà un anno importante, come ha scritto nel suo libro l’Oroscopo di Paolo Fox, e ci sarà anche voglia di riprendere un discorso interrotto nel passato.

