Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 novembre 2023/ Sagittario campione della settimana, Luna storta per i Pesci

Sagittario, sei protagonista di questo cielo, ma anche di questa settimana! È arrivato Mercurio e oggi abbiamo una bella Luna favorevole: anche se ci sono nemici e rivali, potrai farti scivolare addosso le provocazioni e contare su un periodo migliore. Tu sei perennemente giovane: pensi sempre di avere vent’anni anche quando ne hai settanta! Questo è certamente un sintomo di forza. Novità per il 2024 in arrivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, peccato che l’amore comporti qualche ritardo! Ognuno ha le proprie esigenze: chi vive una storia complessa dovrà fare un passo indietro e chi ha un grande amore non deciderà subito su progetti che saranno comunque da metter a punto con grande fervore, nelle prossime settimane. Questo è un cielo che però promette di sviluppare questioni di lavoro e il 2023 già dovrebbe aver portato dei benefici, mentre chi non ha avuto il massimo potrà contare anche sui primi mesi del 2024, perché come è scritto nel libro dell’Oroscopo di Paolo Fox del 2024, se ci sono delle scelte da fare è importante agire nell’immediato.

Acquario, quest’oroscopo parla d’amore! Sarebbe davvero un peccato adesso vivere sottotono certe emozioni: un’amicizia amorosa può diventare importante. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di stare un po’ attenti alle parole, perché ogni tanto il modo di fare dissacrante e un po’ troppo leggiadro dell’Acquario può irritare persone che sono particolarmente permalose: attenzione a non passare dalla parte del torto, anche se si ha ragione. Nel 2024, la seconda parte dell’anno sarà migliore della prima.

Pesci, questo martedì è a rallentatore, ma solo per colpa di una Luna che porta piccoli straniamenti e tensioni. Una doppia attenzione andrà riposta nelle questioni di carattere familiare ed economico. Stai vivendo tutto con troppa ansia! Sono più agitati quelli che hanno iniziato un nuovo progetto, mentre chi lavora in situazioni già stabili non avrà grandi difficoltà. La serata sarà un po’ sottotono. Il 2024 sarà molto importante all’inizio e quindi, come ha evidenziato nel suo libro, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di giocare le proprie carte vincenti entro maggio.











