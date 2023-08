Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2023/ Triade speciale per il Leone e la Vergine si dia da fare in amore

Oroscopo di Paolo Fox: oggi il Leone pensi solo ai sentimenti, la Vergine ora “naviga” molto più serena

Leone, c’è un Giove dissonante che parla di una tensione che va amministrata con molta saggezza. L’Oroscopo di Paolo Fox comprende quanto sia difficile andare d’accordo con chi, tra febbraio e marzo, ha messo in subbuglio le vostre sicurezze e qui parla anche di quei Leone che, agli inizi dell’anno, hanno discusso e si sono allontanati da un gruppo. Tuttavia, ricordiamo che adesso ci sono tante imprese da completare e forse anche degli incarichi importanti. Bisogna pensare a tutto questo oggi? Assolutamente no! Oggi, con Sole, Luna e Venere nel segno bisogna scrollarsi di dosso qualche malinconia e forse anche fare mente locale su ciò che è accaduto in amore, negli ultimi giorni, perché non è escluso che ci siano state delle contese o delle sorprese.

Vergine, l’amore è già andato in secondo piano, da diverso tempo, perché adesso è prevalente in te il desiderio di ottenere qualcosa di più, nell’ambito del lavoro. Se qualcuno ha cercato di estrometterti da un progetto, già ti sei preso una bella soddisfazione. Con logica e diplomazia, le tue armi migliori per l’Oroscopo di Paolo Fox, riuscirai ad andare avanti ancora meglio. Tutto quello che agli inizi dell’anno sembrava difficile, tortuoso e, soprattutto in primavera, ti aveva sbigottito, ora ha un andamento diverso. Per i cuori solitari, il consiglio è di darsi da fare: agosto e settembre sono due mesi importanti, dato che a ottobre arriverà Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia stia attenta a non prendere “due di picche”, lo Scorpione oggi non agisca impulsivamente

Bilancia, se ci sono stati dubbi d’amore o momenti di forte stanchezza, bisogna cercare il relax. Oggi, con questa triplice alleanza con Sole, Luna e Venere, si può avere di più. Attenzione però a non scambiare per amore un’amicizia affettuosa: monito dell’Oroscopo di Paolo Fox per i cuori solitari. Chi è sposato invece o ha un rapporto importante, oggi potrà riprendere quota e se ci sono state battaglie con un ex, forse è meglio mediare.

Scorpione, qualche tensione c’è e forse ogni tanto sbuffi. Persino chi, in questi giorni, dovrebbe stare sereno, pensa a quello che c’è da fare o anche a qualche turbolenza di tipo lavorativo che ancora non si è placata e, per questi motivi, resta un po’ dubbioso. I cambiamenti sono costati cari, perché molti di questi non sono stati desiderati: alcuni Scorpione, in questi ultimi mesi, si sono sentiti dire “questo progetto finisce” e hanno dovuto fare scelte diverse oppure hanno dovuto affrontare una decisione per un contratto. Vuoi liberarti di situazioni che non ti piacciono? Non farlo oggi e cerca di rilassarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











