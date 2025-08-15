Ecco l’oroscopo di oggi di Paolo Fox (15 agosto 2025): le previsioni da Ariete a Pesci

Anche in occasione di Ferragosto, non possono mancare le previsioni dell’oroscopo. A tal proposito, Paolo Fox ha svelato le previsioni per il 15 agosto 2025, una giornata che promette di regalare sorprese a tutti i segni. Ma, andiamo ad analizzarli nel dettaglio. Prima di tutto, per l’Ariete è un giorno leggero e pieno di positività. In particolare, se sei single, sarebbe meglio uscire dalla routine perché un incontro potrebbe sorprendere anche i più scettici.

Per il Toro, invece, è il momento ideale per parlare delle aspettative future con chi ti è vicino. C’è spazio anche per la creatività nei Gemelli, che potrebbero ritrovare vecchie passioni o progetti messi da parte, grazie ad un’intuizione brillante. Il Cancro, accompagnato da una Luna favorevole, troverà nel legame con sé stesso e con chi ama una dolcezza inaspettata, che potrebbe rendere questa festa indimenticabile.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di Ferragosto

Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox riportate da “Info Cilento”, la Vergine potrà godere di una giornata di serenità, perfetta per ricaricare le energie in vista di nuovi impegni, così come la Bilancia. D’altro canto, lo Scorpione avrà un Ferragosto passionale e intenso, con emozioni che possono riaccendere un legame o aprire la porta ad un nuovo amore. Dopodiché, il Sagittario sentirà il bisogno di cambiamento, dal fare progetti all’organizzare un viaggio.

Il Capricorno sarà concentrato sugli obiettivi, mentre l‘Acquario sarà in vena di novità e idee originali, con ottime occasioni per stringere nuove amicizie o rafforzare quelle esistenti. I Pesci, infine, vivranno una delle giornate migliori del mese: incontri speciali in amori e intuizioni che potranno rivelarsi utili anche sul lavoro.

