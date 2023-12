Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 dicembre 2023/ Non sbagliare in amore, Leone! Colpi di fulmine per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: se chiude una storia, il Leone potrebbe pentirsene e la Vergine si trova a un bivio

Leone, Venere dice che per fare le cose impieghi più del tempo dovuto, forse perché ci sono intralci e che in amore bisogna essere cauti, perché chi chiude una storia ora forse sbaglia e potrebbe ripensarci alla fine dell’anno, allerta l’Oroscopo di Paolo Fox! Gli ultimi tre giorni dell’anno saranno molto importanti, per parlare di sentimenti. Intanto, i lavoratori autonomi già discutono di idee con partenza 2024.

Vergine, trovare un nuovo senso alla propria vita e qualcosa da fare, soprattutto se un progetto si sta concludendo oppure se c’è un passo da fare. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tanti nativi del segno, dopo anni di percorsi stabili, quando non addirittura di costrizione, improvvisamente si ritroveranno di fronte a un bivio che arriverà entro poche settimane. Il desiderio i cambiare è sempre più forte e se ci fosse la persona giusta al fianco, tutto sarebbe più facile.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia cerca approvazione, lo Scorpione ha le porte aperte in amore

Bilancia, piccolo calo fisico, registrato tra oggi e domani, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. Le responsabilità sono tante e le rassicurazioni che i Bilancia chiedono lo sono altrettanto: forse ci sarebbe bisogno di una piccola spinta da parte di chi ti vuole bene. Tu non sei soggetto al volere degli altri, però è inutile nasconderlo: sei governato da Venere, che rappresenta anche la vanità, e quindi ti piace piacere e, ogni tanto, avere un assenso o ricevere un “pat pat” sulla spalla fa bene: fa bene a chiunque, figuriamoci a te!

Scorpione, qualche problema c’è stato. Se un progetto si chiude o non sembra ideale, non devi arrabbiarti, perché il prossimo anno partirà con qualche dubbio all’inizio, ma poi scorrerà via veloce, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo davvero importante per parlare d’amore e concedersi il lusso di stare sereni: Venere nel segno porta sensazioni speciali, possibili ritorni di fiamma o potresti anche innamorarti di una persona all’improvviso!











