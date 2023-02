Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci a mercoledì 15 febbraio 2023 e anche oggi diamo un’occhiata alle stelle con l’Oroscopo di Paolo Fox che, tutti i giorni, ci regala le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: giornata positiva per il Sagittario, il Capricorno si gode la scia di un cielo sempre più bello

Sagittario, oggi vai forte! Momento però di grande tensione che stai riportando dalla scorsa settimana: tensione non vuol dire negatività, ma che sei stato in allarme. Per esempio, l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce a quelli che hanno affrontato un esame che poi è andato bene: Giove è sempre favorevole e quindi, fino agli inizi di maggio, bisogna assolutamente farsi largo tra tante contraddizioni e condividere le situazioni che riguardano e le singole vite di coppia. Se in questo momento in amore ci sono dei problemi, aspetta il 20 febbraio, prima di parlare.

Capricorno, cielo di forza, cielo di vittoria! Quante volte l’Oroscopo di Paolo Fox vi ha detto che vi sareste impegnati molto nella prima parte, per ottenere tanto nella seconda, ma qualche premio è già arrivato! Quello che è giunto negli ultimi tempi, non è che un anticipo di quello che ci sarà. Naturalmente questa è l’indicazione generale e poi ognuno ha il suo cielo: dei ragazzi molto giovani potranno pensare a un nuovo lavoro, mentre quelli più grandicelli a vivere meglio. Per chi vuole sposarsi, convivere o pensare a un figlio, le stelle, da qui alla fine dell’anno, sono molto intriganti.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario vive l’amore con libertà, i Pesci sentono fortemenete questo cambiamento astrale in arrivo

Acquario, bello questo cielo che parla di libertà! Si può essere liberi in amore, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Si può vivere un rapporto senza sentirsi gelosi o troppo attaccati a una persona? L’Acquario dice di sì e anzi, questo segno predilige i rapporti dove c’è soprattutto un’intesa mentale che permetta tanto. Questo non significa affatto che poi ognuno fa quello che crede, perché l’Acquario sa essere anche molto fedele quando trova la persona giusta e speriamo quindi che ci sia un ritorno dei sentimenti. Dal punto di vista lavorativo, scelte importanti e, per i più volenterosi, anche un prolungamento di contratto.

Pesci, sono giornate di preparazione per questa svolta o cambiamento di vita che già senti nascere dentro di te, perché dal 7 marzo in poi, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, molte cose cambieranno. Ci auguriamo che tu abbia già adesso il partner giusto al tuo fianco, che tu possa ricucire uno strappo: con Toro e Capricorno le intese possono essere migliori. Tutto quello che stai facendo ora è importante e ti darà maggiore sicurezza: è questo ciò di cui hai bisogno!











