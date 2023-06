Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2023/ Caos appuntamenti per il Capricorno e amore top per il Sagittario

Siamo a metà mese e a metà settimana, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 15 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Possiamo cominciare a tirare le prime somme dei nuovi transiti e vedere come la Luna in Toro della giornata influisce sui segni. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, i sentimenti possono risplendere e questo può essere un bene, ma anche un problema, perché chi è solo può trovare una passione (in questi giorni il fascino non manca), ma chi ha già una storia, potrebbe invaghirsi di un’altra persona ancora: attenzione a non complicarti la vita, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo è positivo per le soluzioni di lavoro e ora si ragiona su quello che c’è da fare: l’autunno porterà a vivere direttamente quello che hai in mente. C’è un fondo concreto di verità in quello che pensi e dici. Tanta stanchezza, al punto che alcuni hanno chiuso in anticipo delle collaborazioni o dei progetti, ma questa è una fase di progettazione e pensiero, non di azione.

Capricorno, la settimana è iniziata in maniera molto pesante o comunque con tante tensioni. Questo non limita in alcun modo la tua grande forza e il successo che questo anno ti dedica e che avrai, però per ottenere il successo sappiamo che ci vuole anche tanta fatica. Il Capricorno di solito vorrebbe programmare la settimana, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che l’inizio di questa settimana sia stato particolare: sono saltati gli appuntamenti, tutto è cambiato e ora si naviga a vista. Ad ogni modo, con questo cielo, si può fare quasi tutto ciò che si desidera. Le avventure sentimentali sono coinvolgenti.

Acquario, è un giovedì che parte agitato con la Luna dissonante. L’Oroscopo di Paolo Fox interpreta questo cielo come un’indicazione del fatto che l’Acquario sia in lotta con il mondo e questo potrebbe anche indicare un dissidio interiore. Sarebbe meglio non scaricare sul prossimo qualche tensione che si ha dentro. La prima cosa da fare è capire ciò che si desidera e poi decidere che direzione prendere. L’amore chiede giudizio.

Pesci, è un momento particolare: attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere in questo momento. Saturno nel segno porta, giorno dopo giorno, di tagliare rami secchi e aprire nuovi spazi per il futuro. Ci pensa anche Venere a dirti che se un amore non funziona più come prima, è il caso di parlare chiaro. Non bisogna bloccarsi nei ricordi e adesso che hai accumulato una buona dose di preparazione e forse anche di tensioni legate al passato, sarà difficile sbagliare. Sulla base di quello che hai fatto, puoi ottenere ancora di più. Non esitare a fare delle proposte e non aspettare il fine settimana, perché comunque queste sono giornate migliori, mentre tra venerdì e domenica alcuni nodi saranno da sciogliere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

