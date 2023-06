Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2023/ La Bilancia si libera della Luna opposta e il Leone è al top

Siamo a metà mese e a metà settimana, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 15 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Possiamo cominciare a tirare le prime somme dei nuovi transiti e vedere come la Luna in Toro della giornata influisce sui segni. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: i leader del Leone hanno una marcia in più, la Vergine è allenata a superare ostacoli

Leone, le spese sono un po’ da controllare: c’è un disturbo che riguarda le finanze, ma la maggioranza dei Leone ora ritrova potere. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo è un momento favorevole (e l’estate lo sarà ancora di più) per tutti quelli che vogliono compiere qualcosa di importante. Per esempio, i leader avranno una marcia in più e molte situazioni sono in piena trasformazione. Pecca un po’ l’organizzazione del lavoro: attenzione ai nemici!

Vergine, anche se ci sono tanti blocchi e ostacoli da superare, con Saturno opposto, tu lo slancio ce l’hai e ti sei bene allenato nel passato, quindi con Giove a favore questo cielo è utile anche per superare un problema, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Opportunità possono essercene per tutti quelli lavorano a giornata. Affrontare spese impreviste non è facile, ma di solito la Vergine mette sempre da parte qualcosa. È un periodo in cui, se lavori sopratutto grazie ai contatti, ti muoverai e potresti anche organizzare spostamenti e cambiamenti entro l’estate.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia comincia a migliorare, lo Scorpione vive un momento di “dentro o fuori” sul lavoro

Bilancia, la prima parte della settimana è partita in maniera piuttosto stancante, a causa della Luna opposta: chi ha vissuto dei problemi non li ha risolti così facilmente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste stelle comunque iniziano ad essere migliori e certe volte sei proprio tu ad accendere la miccia della provocazione per vedere fino a che punto il partner reagisce. La novità è che non vuoi più farti del male pensando a situazioni negative: bene!

Scorpione, tensioni in corso. Questa situazione astrologica della prima parte di giugno è favorevole a metà e allora attenzione, perché la dissonanza dei pianeti può avere un effetto importante nella risoluzione di quei rapporti che non vanno bene da tempo: tra soci che da anni sono in crisi o se una collaborazione con un’azienda è stata intaccata. Se saranno pronti a dedicarti tempo e le tue richieste saranno accettate, proseguirai, altrimenti stop. Forse “il raccolto” non è stato così generoso, nelle ultime settimane, ma si può ripartire, conforta l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione in amore.

