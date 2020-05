Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2020/ Pesci, Leone, Gemelli e Sagittario

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per i Pesci di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i Pesci: Marte è forte, ma le relazioni sentimentali no si pretende giustizia e chiarezza. Non tutti i Pesci devono litigare in amore, ma ci si sente messi da parte. Le condizioni di lavoro potrebbero portare lontano. Questo momento di disagio per il segno è stato pesante anche per le relazioni. Si recupera lentamente sul piano professionale, scelte da fare.

Leone, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Leone: se si è arrabbiati con qualcuno sul lavoro è normale, ci si è sentiti abbandonati. Non c’è voglia di chiedere, allora si aspettano gli altri che si muovano. La situazione conflittuale si avverte da inizio anno. Non si deve trasformare la situazione nervosa in una indolente. Il segno se vede che la lotta è contro i mulini a vento si occupa di altro e questo è sbagliato. Ci si deve occupare l’amore con Venere favorevole.

Oroscopo dei Gemelli secondo le previsioni di Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox ed ecco i Gemelli: la tensione è dovuta dal fatto che non si ferma mai il segno. Tutti sono usciti provati da questo periodo, ma il segno non si è fermato mai. Non si vuole pensare a sé stessi e per questo si va avanti. Se nel lavoro si può riflettere, in amore ci si deve lanciare con questa Venere nel segno fino a luglio che parla di passione.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Sagittario

Sagittario: si deve tenere lontano dalle discussioni, persino con i segni amati si è condiviso qualche dolore. In una società che deve rinnovare un accordo è normale che non sia stato rinnovato in questo periodo. In 48 ore si deve pensare prima di parlare.



