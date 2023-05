Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Inizia finalmente la settimana clou di questo mese, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 maggio 2023. Il transito più importante è quello di Giove, cha passa dall’Ariete al Toro: è previsto da domani e già avrà i suoi effetti sui segni zodiacali. Vediamo come andrà ad Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone faccia i contii col portafoglio, la Vergine riceve un aiuto da Giove

Leone, l’agitazione c’è, perché pensi di avere diritto a una riscossa o a un piccolo premio. Questo è un cielo un po’ particolare: i prossimi mesi, soprattutto per il lavoro, sono di “accomodamento” e anche se ricevessi un incarico importante, ti renderesti conto che si tratta di un incarico che comporta qualche grattacapo. Non chiudere per ragioni di principio collaborazioni che sono interessanti dal punto di vista finanziario, perché poi, alla fine del mese, bisogna farsi due conti. Chi vuole vivere relazioni part-time non si ponga limiti, perché l’Oroscopo di Paolo Fox segnala che ci sarà una bellissima Venere, da giugno in poi, che aiuta proprio l’amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, Giove inizia un transito importante. Da martedì, avremo una situazione un po’ sbandata per Saturno contrario e allora l’Oroscopo di Paolo Fox interpreta, in questo modo, il periodo attuale: è un po’ come se tu avessi ricevuto un colpo basso, ma questo Giove ti rimette in piedi. Non cadi, ma magari ti sposti. Forse devi cambiare alcuni progetti e questo può innervosirti, perché di solito sei una persona ben programmata, però dall’esterno ci sono delle provocazioni e bisogna rispondere. È normale perdere le staffe! È capitato di recente, può capitare ancora, ma ci sono delle trasformazioni in vista che comportano inevitabilmente degli accomodamenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non avrà più Giove contro, lo Scorpione favorito nelle relazioni

Bilancia, lasciati alle spalle preoccupazioni e inibizioni, ma soprattutto non caricare la mente di ansie inutili. L’Oroscopo di Paolo Fox lo dice in particolare a chi è stato male, perché la paura di cadere di nuovo in uno stato di difficoltà è il nemico numero uno. Tante sono le occasioni, soprattutto da martedì, quando Giove non sarà più contro, ma se si pensa di poter ricadere in una situazione di disagio, il rischio è di vivere male e di dare troppo spazio ad impulsività e insicurezze. Recupero delle energie! In amore, questo non è ancora un mese di riconciliazioni: in qualche caso non c’è stata proprio una discussione, ma problemi esterni hanno portato un allontanamento fisico o psicologico. Una “decrescita non felice” di emozioni che sono legate alla sfera intima: bisogna ritrovare tranquillità.

Scorpione, l’agitazione si fa sentire: se hai ricevuto un grande incarico e soprattutto hai paura di non fare bella figura o se chi ti ha preceduto ha fatto un bel lavoro e tu lo stai per sostituire, è inevitabile che ci sia qualche confronto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non manca la spinta per farsi notare e chiedere un piccolo grande miglioramento, non solo alle stelle, ma anche alle persone che hai intorno: questa Venere in buon aspetto rappresenta l’amore, le relazioni, gli incontri e le amicizie e quindi ora puoi darti da fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA