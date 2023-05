Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Inizia finalmente la settimana clou di questo mese, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 maggio 2023. Il transito più importante è quello di Giove, cha passa dall’Ariete al Toro: è previsto da domani e già avrà i suoi effetti sui segni zodiacali. Vediamo come andrà ad Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può avere riminiscenze dal passato, il Capricorno ha un ottimo cielo

Sagittario, è un periodo particolare. Ti trovi a un bivio tra passato e futuro e ancora non hai capito da che parte andare. L’istinto ti porta verso il futuro, ma attenzione perché il passato torna con questo Saturno: potresti tornare a fare un lavoro che avevi interrotto tempo fa. Non nasconderti dietro scuse o misteri: difendi quello che desideri! In amore, l’Oroscopo di Paolo Fox ti segnala che le relazioni che nascono adesso possono diventare molto belle tra l’estate e l’autunno.

Capricorno, Giove inizia un transito molto importante da domani che va ad aggiungersi a quello del Sole, di Mercurio, di Saturno e quindi chi ti ferma più? Sei consapevole delle tue capacità, molti riconoscono il tuo valore e i consensi non mancano, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox: anche la concorrenza non può fare molto e, grazie alla tua tenacia e alla tua capacità di dire concetti molto importanti in poche parole, spiazzi chi ti trovi davanti. L’amore ha bisogno di più coccole e ha bisogno di più tempo: certo che se torni a casa e pensi al lavoro o non hai proprio modo di stare col partner quanto vorresti, è normale che ci sia qualcosa di strano. Questo cielo ti chiede di valutare diversamente alcune emozioni: sempre in positivo!

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alle trasgressioni amorose per l’Acquario, i Pesci son disposti a mollare tutto pur di cambiare

Acquario, è una settimana in cui bisogna essere molto pazienti, con questa Luna dissonante fra mercoledì e giovedì: c’è un desiderio di cambiamento profondo che potrebbe essere non completamente compreso dalle persone che ti stanno intorno e quindi tu ti senti un innovatore in mezzo a tante persone che non vogliono cambiare. I sentimenti contano, ma la ragione ancora di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ed ecco perché, in questi giorni, le storie d’amore che hanno vissuto delle divergenze o vissuto in maniera trasgressiva, avranno bisogno di un po’ più di cura.

Pesci, settimana interessante. Scelte sbagliate si possono fare, ma l’esperienza maturata insegna a non cadere più in certi errori ed ecco perché stai facendo piazza pulita di certe situazioni che non ti piacciono e forse, dal punto di vista lavorativo, hai detto stop, anche a costo di discutere, pur di ripartire da zero, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle sono intriganti: se il cuore è solo, con Venere favorevole è possibile anche una piccola trasgressione,











