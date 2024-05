Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2024/ Gemelli e Acquario in agitazione per una fine del mese top!

La Luna è sempre in Leone e quindi sempre opposta per l’Acquario, per esempio, che però, insieme agli altri segni d’aria, è in attesa, e lo scopriremo dall’Oroscopo di Paolo Fox 2024, di grandi cambiamenti positivi con i nuovi transiti di Venere e Giove in arrivo. Il Sagittario è un po’ in difficoltà, forse per un torto subito, e l’amore è a rischio.

Gemelli, c’è fermento in questi giorni, perché tra poco avrai molti pianeti nel tuo segno, come Giove e Venere, che faranno tornare la voglia di scendere in pista e di amare. Perfino chi ha si è recentemente separato, desidererà aprirsi ai sentimenti. Il tuo segno è un po’ dispettoso e quindi vorresti prenderti una bella rivincita con un ex che ti ha fatto soffrire, mostrandogli la tua serenità e libertà. L’Oroscopo di Paolo Fox 2024 ritiene che, entro la fine di maggio, potresti essere protagonista di un avvenimento eccezionale.

Bilancia, il tuo desiderio è di lasciarti alle spalle l’ultimo periodo, circondandoti di persone positive: non sei più disposto a mettere la tua felicità in secondo piano. Negli ultimi mesi, anche l’anno scorso, hai tollerato a lungo per mantenere un certo equilibrio, tuttavia il tuo è un segno d’aria e quindi desidera la sicurezza e la routine, ma poi la caratteristica dell’aria prende il sopravvento e si comincia a voler trasgredire. Se c’è qualcuno che ti piace, l’Oroscopo di Paolo Fox 2024 ti consiglia di “darci dentro”.

Conto alla rovescia per l’Acquario, l’Ariete ritrova un po’ di tranquillità. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox 2024

Acquario, countdown per Venere che non parla solo d’amore, ma anche il desiderio di stare bene e vivere al meglio le situazioni. È un momento di chiarezza in amore: il tuo segno vede le cose bianche o nere, per cui se una storia funziona, bene così, altrimenti dici stop. Organizza una vacanza con qualcuno che ti piace e prenditi cura del tuo fisico, perché le ultime settimane sono state un po’ vessatorie. Questo periodo è comunque utile per recuperare e rafforzarsi anche psicologicamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox 2024.

Ariete, la stagione primaverile in corso è la tua stagione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Dopo un aprile faticoso, perché eccessivamente stimolante, adesso si comincia ad avere più equilibrio. Torna l’amore! Le stelle favoriscono le coppie vorranno fare “il grande passo” entro l’estate e i single avranno più opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 2024: il Leone oggi ha più grinta, cautela in amore per il Sagittario

Leone, sei sempre grintoso, ma oggi, con la Luna nel segno, ancora di più! Gli ultimi venti giorni non sono stati il top per la forma fisica, che non è stata al passo con i tuoi desiderata e, dato che ami essere vincente, hai preferito non esporti troppo. Come gli atleti si allenano per una competizione, anche tu stai preparando qualcosa di importante in vista del futuro. Venere è ancora opposta: attenzione in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, serenità e tranquillità sono dei punti importanti da raggiungere: tu ami vincere e forse sei rimasto deluso perché ritieni che alcune persone abbiano ottenuto più di te immeritatamente. Dal punto di vista sentimentale, resta in guardia perché l’Oroscopo di Paolo Fox 2024 anticipa che tra fine maggio e inizio giugno, tradimento e trasgressione potrebbero essere le parole chiave.











